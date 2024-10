Chiều 10.10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, đại diện Công an TP.HCM lên tiếng về tình trạng xe ôm truyền thống giả danh xe ôm công nghệ chèo kéo, gian lận tiền cước của khách.



Cẩn thận trò giả xe ôm công nghệ, chèo kéo khách trước sân bay Tân Sơn Nhất

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết mới đây, Công an Q.Tân Bình mời 2 người (tên V.N.T và N.V.Đ) làm nghề chạy xe ôm truyền thống tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất lên để làm rõ một số vấn đề. Hai người này thừa nhận hành vi giả làm xe ôm công nghệ tại khu vực xung quanh sân bay và sử dụng một số thủ đoạn gian dối tiền cước vận chuyển của khách hàng.

Qua xác minh, 2 người đàn ông này nhiều lần bị Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử phạt về các hành vi dừng, đỗ xe máy tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ quá 3 phút; chèo kéo khách gây mất trật tự ở nơi công cộng.

Công an xác định, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hiện còn khoảng 8 người khác, cũng hành nghề xe ôm tại khu vực bãi đệm dành cho xe máy đón khách thuộc ga quốc nội có dấu hiệu mạo danh xe ôm công nghệ (mặc áo khoác của các hãng xe ôm công nghệ).

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trao đổi tại buổi họp báo

Thượng tá Long cho hay, Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên phối hợp lực lượng an ninh hàng không, cảnh sát cơ động kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt hơn 40 lượt tài xế dừng đỗ xe máy tại khu vực cấm, gây mất trật tự.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, thượng tá Long cho rằng, Công an Q.Tân Bình sẽ tăng cường tuyên truyền, gắn bảng cảnh báo tại khu vực bãi đệm về phương thức, thủ đoạn lừa dối của số xe ôm truyền thống giả xe ôm công nghệ.

Bên cạnh đó, Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp lực lượng an ninh hàng không, cảnh sát cơ động, CSGT, công an phường tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để đối với vi phạm của xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống giả xe ôm công nghệ hoạt động tại khu vực sân bay.

Cụ thể, các đơn vị nêu trên tổ chức 2 chốt ở bãi đệm khu vực nhà xe TCP và bên ngoài khu vực cổng ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trên đường Trường Sơn (Q.Tân Bình), không để những người giả danh xe ôm công nghệ có điều kiện hoạt động, hoặc phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm về dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông, chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự.