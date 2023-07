Cẩn thận với cơn đau đầu và hốc mắt

Ngày 24.7, tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp thành công ca bị rò động mạch - tĩnh mạch vùng xoang hang rất phức tạp.

Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.K.D (75 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt kèm đau hốc mắt bên phải hơn 2 tháng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nặng hơn. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm nay.



Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định chụp MRI 3.0 Tesla có cản từ để khảo sát vùng hốc mắt do bác sĩ nghi ngờ có thể bị rò động mạch cảnh - xoang hang. Kết quả chụp động mạch số xóa nền (DSA) xác định bệnh nhân bị rò động - tĩnh mạch xoang hang bên phải dạng gián tiếp từ động mạch cảnh trong - ngoài bên phải và cảnh trong trái.

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tiến hành can thiệp điều trị dị dạng thông động - tĩnh mạch cho bệnh nhân bằng máy số xóa nền DSA. Ca can thiệp được xem là rất khó, bởi có nhiều lỗ rò rất phức tạp và đường chọn lọc đến vị trí điểm cần can thiệp rất khó tiếp cận. Phải mất khoảng 5 giờ, ê kíp can thiệp mới hoàn thành và bít thành công được các lỗ rò bằng các vòng xoắn kim loại (coil) cho bệnh nhân.

Hiện tại, sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh, không yếu liệt chi, các triệu chứng đau đầu giảm khoảng 80% trong vòng 24 giờ sau can thiệp, thị lực nhìn tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đang được điều trị, chăm sóc và theo dõi tại khoa Đột quỵ.

Theo BS.CK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, rò động mạch cảnh - xoang hang là sự thông nối bất thường từ động mạch cảnh qua xoang tĩnh mạch hang. Lúc này, người bệnh có biểu hiện điển hình như kết mạc mắt đỏ, nhãn cầu bị đẩy lồi và rò động mạch trong nhãn cầu. Khi tình trạng nặng, một số bệnh nhân sẽ nhìn đôi hay diễn tiến đến mất thị giác.

Thông thường, rò động mạch cảnh - xoang hang được chia ra làm 2 loại là rò trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, rò động mạch cảnh - xoang hang trực tiếp chiếm đa số các trường hợp, hay gặp nhất là sau chấn thương đầu do tai nạn giao thông. Còn thể gián tiếp, triệu chứng lâm sàng thường ít rầm rộ hơn rò trực tiếp và hay gặp nhất là đỏ mắt kéo dài, sau đó mắt mờ dần. Các bệnh nhân thường than phiền nhiều do điều trị nội khoa không cải thiện.

Cũng vì các triệu chứng ít rõ ràng nên đa số bệnh nhân thường được chẩn đoán và điều trị muộn. Khi đó đã có các biến chứng lên mắt như: Tăng nhãn áp thứ phát, phù gai thị, teo gai thị, xuất huyết võng mạc, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc...

Những bệnh nhân có các yếu tố tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường... thường có nguy cơ bị bệnh rò động mạch cảnh - xoang hang gián tiếp cao hơn.