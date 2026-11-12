Can thiệp mạch kiểm soát nguy cơ đột tử do bệnh lý tim mạch

Nhập viện liên tiếp do suy tim, cụ ông 86 tuổi được thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) tại Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội). Một tuần sau can thiệp, bệnh nhân đã có sức khỏe ổn định.

Ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) tại Bệnh viện 19-8 giúp người bệnh tránh cuộc mổ lớn ẢNH: THÚY ANH

Khoảng 1 tháng trước, bệnh nhân được phát hiện suy tim ở bệnh viện tuyến tỉnh. Ông liên tục đau tức ngực, khó thở khi gắng sức, mệt nhiều và hầu như không đi lại được.

Sau đợt điều trị tại y tế địa phương, bệnh nhân ra viện nhưng các triệu chứng sớm tái phát sau đó, được chuyển lên Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ; hở van động mạch chủ nhiều, van động mạch chủ 2 lá bẩm sinh (người bình thường có 3 lá) cùng các bệnh nền tăng huyết áp, rung nhĩ và suy giảm chức năng thận. Do suy tim nặng, bệnh nhân đã phải nhập viện 2 lần chỉ trong khoảng 3 tuần.

Với trường hợp này, mổ tim hở để thay van có nguy cơ rất cao về sức khỏe, các bác sĩ thống nhất thay van qua đường ống thông. Kỹ thuật này đưa van nhân tạo vào tim qua động mạch đùi, không phải mở lồng ngực hay dùng máy tim phổi nhân tạo. Đây là ca can thiệp phức tạp, van 2 lá vôi hóa không đều, quai động mạch chủ gập góc và hệ thống dẫn truyền của tim nằm rất gần vị trí đặt van.

Theo chuyên gia tim mạch, TAVI chủ yếu can thiệp điều trị ca bệnh hẹp van động mạch chủ nặng có triệu chứng. Bệnh nhân thường hồi phục nhanh và có thể đi lại sau vài ngày. Đây là kỹ thuật cao, giúp người bệnh tránh được mổ mở vì nhiều bệnh nhân không đủ sức khỏe để trải qua một cuộc đại phẫu (mở lồng ngực).

Can thiệp mạch ngăn nguy cơ đột tử

Can thiệp mạch được thực hiện với bệnh mạch vành, tránh cho người bệnh đột tử do nhồi máu cơ tim. Mới đây nhất, một bệnh nhân nam, 63 tuổi, bị hẹp 70 - 80% ở thân chung động mạch vành trái (đoạn mạch chính cấp máu cho phần lớn cơ tim). Đây là tổn thương ở vị trí rất nguy hiểm, có thể gây nhồi máu cơ tim diện rộng hoặc đột tử.

Do vị trí hẹp ngay tại điểm động mạch chia đôi thành 2 nhánh lớn nên kỹ thuật can thiệp phức tạp, ê kíp can thiệp với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong lòng mạch vành hiện đại đã xác định rõ tổn thương và kích cỡ lòng mạch máu, trước đặt stent.

Theo GS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, chụp và can thiệp động mạch vành qua da (đặt stent) giúp khôi phục dòng máu đến cơ tim, bệnh nhân không phải mở ngực, sớm ổn định được ra viện.

2 ca can thiệp phức tạp trên được truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện 19-8 trong khuôn khổ hội nghị tim mạch toàn quốc tổ chức trong các ngày 7 - 8.11. Qua đó, các bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cơ hội cho người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao tại các địa phương.