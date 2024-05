Can thiệp thành công 5 ca thông liên nhĩ thứ phát bằng dụng cụ qua da

Ngày 27.5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Tim mạch can thiệp vừa thực hiện thành công kỹ thuật đóng thông liên nhĩ thứ phát bằng dụng cụ qua da cho 5 bệnh nhân, trong đó 3 trường hợp có lỗ thông liên nhĩ thứ phát kích thước lớn. Các ca can thiệp được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM.



Theo đó, 5 trường hợp đều được chuyển từ tuyến trước đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ với chẩn đoán thông liên nhĩ đang được theo dõi điều trị ngoại trú. Trong đó, bệnh nhân P.V.H, 60 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long được chỉ định nhập viện với tình trạng thường xuyên mệt khi gắng sức. Kết quả siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thông liên nhĩ thứ phát kích thước 36 mm, luồng thông từ trái sang phải, tăng áp lực động mạch phổi (PAPs=45mmHg).

Sức khỏe bệnh nhân P.V.H đang hồi phục sau ca can thiệp ĐÌNH TUYỂN

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật đóng thông liên nhĩ qua da cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của TS.BS. Đỗ Nguyên Tín, Trưởng đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ê kíp can thiệp đã tiến hành đo kích thước lỗ thông, dùng dụng cụ kích thước 38 mm đóng lỗ thông liên nhĩ cho bệnh nhân. Thủ thuật thành công sau 30 phút với sự hỗ trợ của siêu âm tim qua thực quản.

Tương tự, 4 bệnh nhân thông liên nhĩ khác cũng được thực hiện kỹ thuật đóng thông liên nhĩ qua da. Hiện tại, 5 bệnh nhân sức khỏe ổn định, kiểm tra sau can thiệp các triệu chứng lâm sàng cải thiện, siêu âm tim kết quả tốt.

Hình ảnh lỗ thông liên nhĩ được bít bằng dụng cụ qua da ĐÌNH TUYỂN

BS-CK2 Trần Văn Triệu, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, cho biết: Thông liên nhĩ là một bệnh tim bẩm sinh thường gặp. Ở người lớn, các triệu chứng có thể xuất hiện là khó thở khi gắng sức, ho, hồi hộp, loạn nhịp tim…

Kỹ thuật can thiệp tim mạch qua ống thông là phương pháp điều trị ít xâm lấn, với đường tiếp cận thường qua tĩnh mạch đùi mà không cần mở ngực. Qua đó, dụng cụ can thiệp được đưa vào tim qua các ống thông, để đến bít lỗ thông liên nhĩ. Kỹ thuật can thiệp tim mạch qua ống thông để điều trị thông liên nhĩ thứ phát so với phương pháp điều trị phẫu thuật cổ điển có rất nhiều ưu việt như: An toàn và không đòi hỏi nhiều phương tiện kỹ thuật, có thể triển khai thường quy tại các cơ sở có phòng thông tim.

Ngoài ra, phương pháp can thiệp tim mạch qua ống thông cũng giảm sang chấn, ít đau, ít chảy máu, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình thực hiện; tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ được giảm thiểu. Quá trình hồi phục sức khỏe và nằm viện của bệnh nhân cũng được rút ngắn đáng kể.

BS Triệu cũng khuyến cáo, bệnh tim bẩm sinh nói chung và thông liên nhĩ nói riêng ở người lớn được xác định là dị tật ở tim xảy ra từ trong bào thai và đã xuất hiện từ lúc mới sinh. Bệnh thường có diễn tiến một cách âm thầm, cho nên để hạn chế tối đa các hậu quả có thể xảy ra, bệnh nhân cần tầm soát, tái khám định kỳ để có thể phát hiện sớm các biến chứng; đặc biệt là cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ.