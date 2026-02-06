Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành

Duy Tân
Duy Tân
06/02/2026 17:40 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ vừa can thiệp thành công ca tái hẹp rất nặng trong stent mạch vành cho bệnh nhân nữ 71 tuổi.

Ngày 6.2, tin từ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân bị tái hẹp rất nặng trong stent mạch vành.

Trước đó, bệnh nhân nữ (71 tuổi, ở An Giang) có tiền sử can thiệp đặt stent mạch vành ở nước ngoài, đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền nguy cơ cao như tiểu đường và tăng huyết áp. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên xuất hiện các cơn đau thắt ngực dữ dội, cảm giác nghẹt thở, hụt hơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ biến cố tim mạch nguy hiểm.

Can thiệp thành công ca tái hẹp nặng trong stent mạch vành đặt ở nước ngoài - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ xử lý tổn thương phức tạp trong stent cũ và đặt thêm một stent mới

ẢNH: BVCC

Ngay khi nhập viện tại Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, theo dõi sát và chỉ định chụp mạch vành bằng hệ thống DSA. Kết quả cho thấy, tình trạng tái hẹp rất nặng trong stent mạch vành cũ, làm suy giảm nghiêm trọng dòng máu nuôi tim, nguyên nhân trực tiếp gây ra các cơn đau thắt ngực.

Trước tình trạng nguy cấp, ê kíp khẩn trương tiến hành can thiệp tái thông mạch vành, xử lý tổn thương phức tạp trong stent cũ và đặt thêm một stent mới. Sau can thiệp, mạch vành được tái thông hoàn toàn, huyết động ổn định, các triệu chứng đau thắt ngực cải thiện rõ rệt. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được g tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Trần Chí Dũng, Phó trưởng khoa Tim mạch, Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp cho biết, can thiệp tái hẹp trong stent là kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm chuyên sâu, đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn chiến lược can thiệp phù hợp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo, người bệnh từng đặt stent mạch vành cần tuân thủ nghiêm ngặt việc tái khám định kỳ, dùng thuốc đúng chỉ định và điều chỉnh lối sống để kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, hạn chế nguy cơ tái phát bệnh và tái hẹp trong stent. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau thắt ngực, khó thở, hụt hơi, mệt nhiều, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch - can thiệp tim mạch để được thăm khám kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc đột tử.

