Cần Thơ: Bắt thêm 2 người liên quan vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi

Ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam các bị can Lưu Văn Nam (45 tuổi) và Thị Hồng Cam (31 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đây là kết quả mới của cuộc điều tra mở rộng vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ Vĩnh Viễn.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can Lưu Văn Nam do liên quan tới vụ bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 9.10.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ", xảy ra tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (ấp 3, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ).

Đồng thời, bắt tạm giam Phan Ngọc Toại (47 tuổi, chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y thành phố Cần Thơ); Lê Quốc Nhiên (47 tuổi, nhân viên thú y kiểm soát giết mổ); Phạm Hồng Phúc (46 tuổi, viên chức Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực XIII).

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.10.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ. Thời điểm này, cơ sở có 40 con heo sống được lưu tại 14 chuồng và 1 con heo đã qua giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cán bộ thú y đang để trên xe mô tô chuẩn bị vận chuyển ra khỏi cơ sở với tổng trọng lượng 120 kg.

Qua test nhanh, mẫu thịt heo đã mổ dương tính với dịch tả heo châu Phi. Công an xác định con heo đã qua giết mổ là của bà Thị Hồng Cam, đang buôn bán tại chợ Vĩnh Viễn.

Bị can Thị Hồng Cam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 2 sạp bán thịt heo của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười (do bà Cam và chồng là Trương Trung Kiên trực tiếp đứng bán) tại chợ Vĩnh Viễn với tổng khối lượng heo đã được phân thịt là 840,7 kg. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo của 2 sạp thịt. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Trong quá trình điều tra, các bị can Phạm Hồng Phúc, Lê Quốc Nhiên, Phan Ngọc Toại khai nhận bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình không thực hiện đúng theo quy trình kiểm soát giết mổ, làm trái công vụ, biết heo nhiễm bệnh nhưng vẫn cho giết mổ, đóng dấu kiểm soát bán ra thị trường.

Vụ việc bán thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi ở chợ Vĩnh Viễn tiếp tục được Công an thành phố Cần Thơ điều ra, làm rõ.