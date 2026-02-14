Cần Thơ: Đường hoa nghệ thuật dài hơn 300m mở cửa đón khách

Tối 14.2, Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc đường hoa nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Tết sum vầy".

Đường hoa được thiết kế, trang trí trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, tổng chiều dài hơn 300 m, gồm 2 cổng vào. Cổng chính trang trí hình tam mã phi nước đại, hai bên là hai cây mai đại thụ cùng các mô hình hoa mai, hoa đào, lá tre. Cổng phụ gây ấn tượng với mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa với dáng vóc mạnh mẽ.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khai mạc tối 14.2 (27 tháng chạp) ẢNH: TRUNG PHẠM

Theo thiết kế, đường hoa có 3 đoạn. đoạn 1 gồm các mô hình vườn mai quê hương, mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bánh trái truyền thống, Phước - Lộc - Thọ, mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa, giỏ trái cây đặc sản của thành phố.

Đoạn 2 gồm các mô hình: ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng, cụm ảnh trưng bày, đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, cụm ki-ốt trưng bày sản phẩm du lịch thành phố, cụm tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, ao nước.

Đông nghị người dân đến tham quan, chụp ảnh ẢNH: TRUNG PHẠM

Đoạn 3 gồm khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hằng đêm và các mô hình: cổng trái tim có hai chú ngựa công nghệ hai bên, đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai, đôi cá chép vượt vũ môn, nhiều sản phẩm mang dấu ấn công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phục vụ cho người dân chơi tết, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ diễn ra đến 22 giờ ngày 21.2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026).

Đường hoa dài hơn 300 m với hơn 50.000 chậu hoa tươi ẢNH: TRUNG PHẠM

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ, cho biết đường hoa được hình thành nhờ vào những nghệ nhân có bàn tay khéo léo và nhiều tâm huyết. Các nghệ nhân đã lắp đặt hơn 30 mô hình với hơn 50.000 chậu hoa tươi để làm thành đường hoa đẹp mắt.

Hoa có nhiều chủng loại, kết hợp cùng các loại cây, lá của miệt vườn sông nước Cửu Long và một số hoa tươi đến từ các địa phương khác. Trong lắp dựng, ban tổ chức chủ yếu sử dụng các chất chất liệu thân thiện với môi trường.

Đường hoa có hơn 30 mô hình được lắp đặt khéo léo ẢNH: ANH HÀO

"Với sự tập trung đầu tư, không ngừng sáng tạo trong ý tưởng và thiết kế, đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ là sản phẩm văn hóa - du lịch mới, có ý nghĩa phục vụ thiết thực đời sống văn hóa và tinh thần nhân dân thành phố Cần Thơ. Công trình này thay cho lời mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với miền sông nước Tây Đô trong những ngày vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc", ông Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.