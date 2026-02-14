Cần Thơ: Đường hoa nghệ thuật dài hơn 300m mở cửa đón khách

Tối 14.2, Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc đường hoa nghệ thuật mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Tết sum vầy".
Đường hoa được thiết kế, trang trí trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, tổng chiều dài hơn 300 m, gồm 2 cổng vào. Cổng chính trang trí hình tam mã phi nước đại, hai bên là hai cây mai đại thụ cùng các mô hình hoa mai, hoa đào, lá tre. Cổng phụ gây ấn tượng với mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa với dáng vóc mạnh mẽ.
Theo thiết kế, đường hoa có 3 đoạn. đoạn 1 gồm các mô hình vườn mai quê hương, mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bánh trái truyền thống, Phước - Lộc - Thọ, mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa, giỏ trái cây đặc sản của thành phố.
Đoạn 2 gồm các mô hình: ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng, cụm ảnh trưng bày, đại đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, cụm ki-ốt trưng bày sản phẩm du lịch thành phố, cụm tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, ao nước.
Đoạn 3 gồm khu vực sân khấu phục vụ văn nghệ hằng đêm và các mô hình: cổng trái tim có hai chú ngựa công nghệ hai bên, đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai, đôi cá chép vượt vũ môn, nhiều sản phẩm mang dấu ấn công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).
Phục vụ cho người dân chơi tết, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ diễn ra đến 22 giờ ngày 21.2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026).
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ, cho biết đường hoa được hình thành nhờ vào những nghệ nhân có bàn tay khéo léo và nhiều tâm huyết. Các nghệ nhân đã lắp đặt hơn 30 mô hình với hơn 50.000 chậu hoa tươi để làm thành đường hoa đẹp mắt.
Hoa có nhiều chủng loại, kết hợp cùng các loại cây, lá của miệt vườn sông nước Cửu Long và một số hoa tươi đến từ các địa phương khác. Trong lắp dựng, ban tổ chức chủ yếu sử dụng các chất chất liệu thân thiện với môi trường.
"Với sự tập trung đầu tư, không ngừng sáng tạo trong ý tưởng và thiết kế, đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ là sản phẩm văn hóa - du lịch mới, có ý nghĩa phục vụ thiết thực đời sống văn hóa và tinh thần nhân dân thành phố Cần Thơ. Công trình này thay cho lời mời gọi bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với miền sông nước Tây Đô trong những ngày vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc", ông Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.
Để phục vụ người dân, du khách đến tham quan đường hoa nghệ thuật, UBND phường Ninh Kiều bố trí nhiều điểm trông giữ xe.
Điểm giữ xe máy:
Vỉa hè đường Hòa Bình (trước tòa nhà STS, trước Ngân hàng Vietcombank, trước Ngân hàng Kiên Long, trước cửa hàng An Phước, trước Trường tiểu học Lê Quý Đôn).
Vỉa hè đường Võ Văn Tần (trước Ngân hàng Sacombank, trước Ngân hàng Quân đội, trước khu đất Ngân hàng HD Bank).
Vỉa hè đường Phan Đình Phùng (góc đường Nguyễn Thái Học – Phan Đình Phùng, khuôn viên Tòa án cũ, trước Ngân hàng BIDV).
Điểm trông giữ xe ô tô:
Lòng đường Châu Văn Liêm – Nguyễn An Ninh (giáp dãy phân cách), đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Hòa Bình.
Lòng đường Lý Tự Trọng và lòng đường Phan Văn Trị (cặp công viên Lưu Hữu Phước).
Bình luận (0)