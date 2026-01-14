Cần Thơ: Hàng nghìn người 'săn' hàng hiệu giảm giá 10 - 80%

Ngày 14.1, Sở Công thương TP.Cần Thơ đã khai mạc chương trình "Cần Thơ Mega Sale 2026" tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.



Sự kiện có sự góp mặt của hơn 500 thương hiệu nổi tiếng cả trong nước và quốc tế cùng danh mục hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu khách hàng từ các mặt hàng xa xỉ như nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ, trang sức, túi xách... đến các thiết bị gia dụng, thực phẩm chức năng và đồ dùng nhà bếp cao cấp.

Hàng ngàn lượt khách tham quan mua sắm tại chương trình "Cần Thơ Mega Sale 2026" đang diễn ra tại Cần Thơ ẢNH: ĐT

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, chương trình là nỗ lực của đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo cơ hội mua sắm cho người dân dịp cuối năm. Đây cũng là bước đi chiến lược để phát triển thị trường bán lẻ bền vững cho thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Ban tổ chức khẳng định toàn bộ hàng hóa tại sự kiện đều được kiểm soát nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng. Các mức giảm giá từ 10% đến 80% đều được thẩm định để tuân thủ đúng quy định pháp luật về thương mại. Bên cạnh mức giảm giá trực tiếp, khách tham quan còn được hưởng lợi từ các chương trình như ưu đãi kép, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, chiết khấu sâu, càng mua nhiều, mức giảm giá trên tổng hóa đơn càng lớn…

Ghi nhận trong ngày đầu mở bán, sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và mua sắm. Nhằm đảm bảo không gian mua sắm thoải mái và an toàn, Ban tổ chức đã chủ động điều phối luồng khách. Trong những khung giờ cao điểm, người dân được hướng dẫn nghỉ chân tại khu vực cafe sân vườn để chờ đến lượt vào khu vực trưng bày.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.Cần Thơ kỳ vọng, thông qua "Cần Thơ Mega Sale 2026", thành phố sẽ thiết lập một môi trường tiêu dùng lành mạnh, hiện đại và minh bạch. Qua đó, từng bước nâng tầm thị trường bán lẻ địa phương, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của người dân đô thị. Chương trình "Cần Thơ Mega Sale 2026" sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 18.1.