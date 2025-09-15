Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cần Thơ: Cháy cửa hàng bán đồ câu, lửa lan sang xe taxi đậu trên vỉa hè

Thanh Duy
15/09/2025 15:10 GMT+7

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán đồ câu cá ở P.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) khiến hàng hóa bên trong bị cháy rụi; ngọn lửa còn lan sang nhà hàng xóm và một chiếc xe taxi đậu trên vỉa hè phía trước.

Sáng 15.9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một cửa hàng bán đồ câu cá nằm trên đường Nguyễn Truyền Thanh (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ - trước đây là P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Hàng chục chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ… đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy. 

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cửa hàng bị cháy là một căn nhà 2 tầng chuyên bán đồ câu cá, bên trong đồ đạc bị cháy rụi. Ở phần vỉa hè trước căn nhà, một chiếc xe taxi đang đậu cũng bị lửa lan cháy xém ở phần đầu. 

Cần Thơ: Cháy cửa hàng bán đồ câu, lửa lan sang xe taxi đậu trên vỉa hè- Ảnh 1.

Căn nhà bị cháy là một cửa hàng bán đồ câu cá nằm trên đường Nguyễn Truyền Thanh (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ)

ẢNH: THANH DUY

Cháy cửa hàng bán đồ câu cá lúc rạng sáng ở Cần Thơ

Anh H.T.C, chủ cửa hàng bán đồ câu cá, cho biết khoảng 2 giờ 30 ngày 15.9, vợ chồng anh cùng con đang ngủ thì nghe tiếng lửa cháy lụp bụp dưới nhà. Anh C. chỉ kịp thấy lửa bốc cháy cạnh chiếc xe máy đậu gần cửa chính ra vào. Ngay sau đó, vợ chồng anh C. đưa con tức tốc bỏ chạy lên lầu rồi trèo qua mái nhà hàng xóm để thoát thân và tri hô người dân xung quanh hỗ trợ. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt để dập lửa. Tuy nhiên do bên trong cửa hàng, ngoài các bao vải đựng cần câu, dây câu, dụng cụ làm cần câu còn có khoảng 1 tấn cám, rất dễ cháy. Ngọn lửa sau đó đã lan nhanh, thiêu rụi mái che trước nhà, lan sang nhà hàng xóm và một xe taxi đậu trên vỉa hè trước cửa hàng. 

Phải mất hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại tài sản hàng tỉ đồng. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

