Cháy dữ dội kho giày ở Hải Phòng

Khoảng 1 giờ 13 ngày 13.9, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng nhận được tin báo cháy lớn tại kho thành phẩm của Công ty da giày Cheng V, nằm trong Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Cháy lớn tại kho giày ở Hải Phòng lúc rạng sáng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay lập tức, Công an TP.Hải Phòng huy động lực lượng quy mô lớn. 6 xe chữa cháy chuyên dụng từ các đơn vị khu vực 1, 2, 3 cùng một xe chuyên ngành của Khu công nghiệp Đồ Sơn được điều động đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai vòi rồng, chia nhiều hướng dập ngọn lửa.

Đám cháy bùng phát trong kho thành phẩm rộng khoảng 200 m2, chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực, cột khói đen đặc bốc cao khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tham gia dập lửa ẢNH: N.H

Tại hiện trường, lực lượng PCCC triển các biện pháp dập lửa chuyên nghiệp, đồng thời vừa bảo vệ an toàn cho các khu xưởng lân cận, vừa tránh nguy cơ cháy lan sang kho chứa nguyên liệu và nhà xưởng sản xuất.

Sau gần 80 phút nỗ lực, đến 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Ngọn lửa không lan sang các khu vực khác trong nhà máy, bảo đảm an toàn cho hàng trăm công nhân và khu sản xuất.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại tài sản, đồng thời phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra nguyên nhân.