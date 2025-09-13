Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy dữ dội kho giày ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/09/2025 11:17 GMT+7

Kho thành phẩm rộng hàng trăm mét vuông của Công ty da giày Cheng V (Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng) bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng nay 13.9, lực lượng PCCC phải huy động nhiều xe chuyên dụng để khống chế.

Khoảng 1 giờ 13 ngày 13.9, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng nhận được tin báo cháy lớn tại kho thành phẩm của Công ty da giày Cheng V, nằm trong Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Cháy dữ dội kho giày ở Hải Phòng rạng sáng - Ảnh 1.

Cháy lớn tại kho giày ở Hải Phòng lúc rạng sáng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay lập tức, Công an TP.Hải Phòng huy động lực lượng quy mô lớn. 6 xe chữa cháy chuyên dụng từ các đơn vị khu vực 1, 2, 3 cùng một xe chuyên ngành của Khu công nghiệp Đồ Sơn được điều động đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai vòi rồng, chia nhiều hướng dập ngọn lửa.

Đám cháy bùng phát trong kho thành phẩm rộng khoảng 200 m2, chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực, cột khói đen đặc bốc cao khiến công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. 

Cháy dữ dội kho giày ở Hải Phòng rạng sáng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tham gia dập lửa

ẢNH: N.H

Tại hiện trường, lực lượng PCCC triển các biện pháp dập lửa chuyên nghiệp, đồng thời vừa bảo vệ an toàn cho các khu xưởng lân cận, vừa tránh nguy cơ cháy lan sang kho chứa nguyên liệu và nhà xưởng sản xuất.

Sau gần 80 phút nỗ lực, đến 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Ngọn lửa không lan sang các khu vực khác trong nhà máy, bảo đảm an toàn cho hàng trăm công nhân và khu sản xuất.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại tài sản, đồng thời phong tỏa hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra nguyên nhân.

Tin liên quan

Hải Phòng đồng loạt kiểm tra gần 500 quán bar, karaoke

Hải Phòng đồng loạt kiểm tra gần 500 quán bar, karaoke

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hải Phòng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra gần 500 quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ…, xử lý nhiều vi phạm, nhằm lập lại trật tự, hướng tới thành phố không ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

Khu công nghiệp Đồ Sơn Công ty da giày Cheng V cháy kho giày ở hải phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận