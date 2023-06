Cần Thơ huy động 1.870 người làm nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 25.6, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, thành phố có 12.061 thí sinh (TS) đăng ký dự thi.

Theo đó, Sở GD-ĐT Cần Thơ tổ chức 25 điểm thi chính thức với 526 phòng thi; 9 điểm thi dự phòng với 205 phòng thi. Sở đã tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo thi thành phố tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các quận, huyện. Hiện, các điểm thi đã đáp ứng đủ về phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng, camera an ninh.

Cần Thơ có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 THANH DUY

Trước đó, Sở GD-ĐT Cần Thơ đã thành lập 28 tổ kiểm tra hồ sơ chéo TS đăng ký dự thi giữa các đơn vị. Qua kiểm tra, các đơn vị đăng ký dự thi đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót trong hồ sơ đăng ký của TS. Đến nay, Cần Thơ ghi nhận 1 TS bị gãy tay và đã được hội đồng thi chuẩn bị các phương tiện cần thiết để TS này tham dự kỳ thi tốt nhất.

Về nhân sự làm nhiệm vụ trong kỳ thi, Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, lực lượng tham gia công tác coi thi, làm nhiệm vụ tại 25 điểm thi là 1.870 người. Trong đó, lực lượng công an trực tiếp tham gia kỳ thi là 127 cán bộ.

Theo đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, những cán bộ được huy động đều là những người có kinh nghiệm tham gia giám sát trực tiếp các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi và chấm thi. Ngoài ra, Công an TP.Cần Thơ cũng đã tăng cường thêm lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát PCCC; đồng thời phối hợp công an các quận, huyện thực hiện công tác an ninh, giao thông tại những khu vực thi, nhằm đảm bảo cho TS và phụ huynh đến điểm thi tốt nghiệp THPT an toàn, đúng giờ.