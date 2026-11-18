Ngày 18.11, Bộ Y tế tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình T.Ư Cần Thơ quy mô 300 giường. Dự án thuộc nhóm A, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 4.2017 với tổng mức đầu tư là 950 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách T.Ư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Công trình đã được Bộ Y tế nghiệm thu và bàn giao cho Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ quản lý, vận hành ẢNH: KN

Bệnh viện nằm trên khu đất 2,42 ha tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ gồm có khối nhà chính cao 3 - 8 tầng, có 12 phòng mổ, 11 thang máy, hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm và trung tâm khí y tế. Bệnh viện cũng được trang bị các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR để làm nền tảng triển khai bệnh án điện tử.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án gặp nhiều khó khăn nên thời gian thực hiện kéo dài hơn kế hoạch ban đầu. Đến nay, công trình đã được nghiệm thu và bàn giao cho Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ quản lý, vận hành. Gói mua sắm trang thiết bị y tế trị giá 180 tỉ đồng, gồm 67 danh mục cũng đang được triển khai theo lộ trình.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cắt băng khánh thành bệnh viện ẢNH: KN

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, cho biết việc khánh thành Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình T.Ư Cần Thơ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyên sâu của bệnh viện.

Theo ông, công trình góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp và phục hồi chức năng cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện bệnh viện cũng đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho nhân sự cơ sở mới.

Cũng theo bác sĩ Vũ, trong 5 năm tới, bệnh viện tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại, nhân văn và bền vững; đẩy mạnh các kỹ thuật cao như phẫu thuật thay khớp, nội soi khớp, điều trị bệnh lý cơ xương khớp và phục hồi chức năng; đồng thời nâng cao năng lực điều trị ca phức tạp để người bệnh ít phải chuyển tuyến hơn. Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác chuyển giao kỹ thuật với các cơ sở đầu ngành trong, ngoài nước và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.