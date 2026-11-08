Chuyên gia Nhật, Mỹ hội chẩn phẫu thuật nội soi cột sống cùng bác sĩ Cần Thơ

Ngày 7.11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khai mạc Hội nghị Khoa học Công nghệ mở rộng năm 2026.

Cùng dịp này, bệnh viện phối hợp Liên chi hội Cột sống TP.HCM tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 31 của Liên Chi hội, Hội thảo quốc tế Cột sống và khóa chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống lần thứ 5.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 8.11 thu hút sự tham gia của các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ.

Các bác sĩ quốc tế và bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cùng hội chẩn phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: KN

Tại hội nghị khoa học của bệnh viện trên có 134 báo cáo thuộc nhiều chuyên ngành như tim mạch - thận, thần kinh, đột quỵ, tim mạch can thiệp, tiêu hóa, hô hấp, hồi sức tích cực, huyết học truyền máu, dược và chẩn đoán hình ảnh. Các chủ đề được thảo luận gồm cập nhật điều trị suy tim, tăng huyết áp, bệnh thận mạn, đột quỵ thiếu máu não cấp và kỹ thuật hỗ trợ chức năng sống ngoài cơ thể (ECMO).

Chuỗi sự kiện có sự tham dự của đông đảo chuyên gia trong nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, ngày 5.11, các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã hội chẩn cùng các chuyên gia quốc tế. Ngày 6.11, ê kíp thực hiện phẫu thuật cho 3 người bệnh mắc bệnh lý tủy cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và dày cốt hóa dây chằng vàng chèn ép tủy ngực. Các kỹ thuật được áp dụng là nội soi giải ép cột sống cổ đường sau, nội soi lấy thoát vị đĩa đệm và nội soi giải ép tủy ngực.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết Đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 20 triệu dân nhưng nguồn lực y tế chuyên sâu vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các trung tâm lớn.

Bác sĩ Vũ kỳ vọng bệnh viện sẽ là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, để các kỹ thuật tiên tiến sẽ được chuyển giao bền vững. Mục tiêu là để những tiến bộ của y học hiện đại không dừng lại ở phòng hội nghị, phô diễn trong một sự kiện mà thực sự đi vào từng ca phẫu thuật, phục vụ nhu cầu điều trị của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.