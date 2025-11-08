Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ ĐBSCL

Ngày 8.11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Hội cột sống TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế cột sống lần thứ 4.



Sự kiện quy tụ 26 chuyên gia y tế hàng đầu đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia cùng hơn 500 đại biểu là các cán bộ, y bác sĩ của các cơ sở y tế trên toàn quốc và khu vực ĐBSCL. Với 29 bài giảng và báo cáo chuyên sâu được trình bày, hội nghị đã tập trung vào các kỹ thuật điều trị hiện đại, xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn và chăm sóc sau mổ.

Ê kíp Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ cột sống cho bệnh nhân ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Hội Cột sống TP.HCM, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật và phát triển chuyên môn. Ông cho rằng: "Đây là dịp tuyệt vời dành cho các đồng nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Những sinh hoạt này nhằm cập nhật kiến thức mới nhất, nâng cao kỹ năng khéo léo nghề nghiệp; giúp chăm sóc tốt hơn bệnh lý cột sống, đồng thời phát triển phẫu thuật cột sống cho Cần Thơ và khu vực ĐBSCL".

Các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia và các y bác sĩ từ các cơ sở y tế trên toàn quốc và ĐBSCL về dự hội nghị ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn thực tiễn của sự kiện là khóa đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu diễn ra từ ngày 6 - 9.11. Các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp hội chẩn, khám và phẫu thuật thành công 4 ca bệnh lý cột sống phức tạp ngay tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bao gồm các kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật giải áp cắt bản sống theo phương pháp Shiraishi và cắt đĩa hàn liên thân đốt lối sau (PLIF) cho ca trượt mất vững cột sống thắt lưng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: "Việc thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học quy mô như thế này đã giúp bệnh viện phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cho người dân tại ĐBSCL".