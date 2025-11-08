Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Chuyên gia quốc tế chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống cho bác sĩ ĐBSCL

Đình Tuyển
08/11/2025 18:42 GMT+7

26 chuyên gia từ Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia cùng các bác sĩ chuyên ngành cột sống Việt Nam đã dự và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu tại hội nghị quốc tế cột sống diễn ra tại Cần Thơ.

Ngày 8.11, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Hội cột sống TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế cột sống lần thứ 4.

Sự kiện quy tụ 26 chuyên gia y tế hàng đầu đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia cùng hơn 500 đại biểu là các cán bộ, y bác sĩ của các cơ sở y tế trên toàn quốc và khu vực ĐBSCL. Với 29 bài giảng và báo cáo chuyên sâu được trình bày, hội nghị đã tập trung vào các kỹ thuật điều trị hiện đại, xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn và chăm sóc sau mổ.

Chuyên gia quốc tế mổ thị phạm cột sống cho bác sĩ ĐBSCL tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ê kíp Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ cột sống cho bệnh nhân

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Hội Cột sống TP.HCM, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc liên tục cập nhật và phát triển chuyên môn. Ông cho rằng: "Đây là dịp tuyệt vời dành cho các đồng nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Những sinh hoạt này nhằm cập nhật kiến thức mới nhất, nâng cao kỹ năng khéo léo nghề nghiệp; giúp chăm sóc tốt hơn bệnh lý cột sống, đồng thời phát triển phẫu thuật cột sống cho Cần Thơ và khu vực ĐBSCL".

Chuyên gia quốc tế mổ thị phạm cột sống cho bác sĩ ĐBSCL tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Malaysia và các y bác sĩ từ các cơ sở y tế trên toàn quốc và ĐBSCL về dự hội nghị

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn thực tiễn của sự kiện là khóa đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu diễn ra từ ngày 6 - 9.11. Các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp hội chẩn, khám và phẫu thuật thành công 4 ca bệnh lý cột sống phức tạp ngay tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bao gồm các kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật giải áp cắt bản sống theo phương pháp Shiraishi và cắt đĩa hàn liên thân đốt lối sau (PLIF) cho ca trượt mất vững cột sống thắt lưng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: "Việc thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học quy mô như thế này đã giúp bệnh viện phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cho người dân tại ĐBSCL".

ĐBSCL có thêm bệnh viện chấn thương chỉnh hình 300 giường

Cũng tại hội nghị, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, mới đây, Bộ Y tế đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương, đưa Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, đã cơ bản hoàn thiện trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Dự án bệnh viện này có quy mô 300 giường, tổng vốn xây dựng 950 tỉ đồng và trang thiết bị khoảng 180 tỉ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2026. Mục tiêu là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ĐBSCL.

Tin liên quan

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ: Thực hiện 10 ca ghép thận, hướng tới ghép gan

Tính đến nay, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện 10 ca ghép thận, hướng tới thực hiện ghép gan vào năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

mổ cột sống cần thơ Chấn thương chỉnh hình Hội cột sống TP. HCM Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Bình luận (0)

