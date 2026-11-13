Nâng cao hiệu quả quản lý tăng huyết áp, tiểu đường tại Cần Thơ

Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, nhấn mạnh chương trình là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm, phát huy vai trò y tế cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, lấy người dân làm trung tâm.

Tham dự hội nghị còn có Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Kim Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội Tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Công ty TNHH Servier Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị ẢNH: S.V

Nâng cao tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp, tiểu đường

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Kim Sơn, Chương trình AS ONE hướng đến mô hình "Một người bệnh - Một kế hoạch - Một hành trình - Một đội ngũ", tăng cường phối hợp giữa các chuyên khoa, tuyến điều trị và cộng đồng trong quản lý bệnh mạn tính; tập trung vào bốn trụ cột: Chuẩn hóa chuyên môn; nâng cao năng lực quản lý; tăng cường truyền thông y tế và đẩy mạnh giám sát, đánh giá bằng dữ liệu.

Mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp và tiểu đường đang điều trị đạt mục tiêu kiểm soát theo khuyến cáo chuyên môn.

Đại diện Công ty TNHH Servier Việt Nam, ông Aymeric Menard, khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế thành phố trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực và triển khai các giải pháp lấy người bệnh làm trung tâm.

Tăng cường truyền thông y tế trong môi trường số

Chiều cùng ngày, Sở Y tế TP.Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "Truyền thông y tế và truyền thông số", với sự tham gia của Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương, Trưởng Trung tâm Truyền thông; bác sĩ Nguyễn Anh Hiệp, cố vấn truyền thông - marketing y tế.

Các chuyên gia tham gia hội thảo khoa học "Truyền thông y tế và truyền thông số" Ảnh: N.P

Trong bối cảnh internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi cách người dân tiếp cận thông tin sức khỏe, các cơ sở y tế cần xây dựng hệ thống truyền thông đa nền tảng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và dễ tiếp cận cho người dân.

Các chuyên gia cũng đề xuất tăng cường nguồn thông tin chính thống, phát triển thư viện sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực đội ngũ truyền thông và ứng dụng AI phù hợp trong cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế.