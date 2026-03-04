Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cần Thơ: Người dân bắt được tê tê trong khu dân cư

Thanh Duy
Thanh Duy
04/03/2026 15:23 GMT+7

Khi đi ngang khu tái định cư, người đàn ông ở thành phố Cần Thơ phát hiện và bắt được một cá thể tê tê trưởng thành dài hơn 1m, nặng 3,2 kg.

Ngày 4.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Răng vừa tiếp nhận một cá thể tê tê trưởng thành do ông Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng) giao nộp.

Trước đó, trưa ngày 3.3, khi đi ngang đường số 6, khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô (phường Cái Răng), ông Quang phát hiện một cá thể tê tê với lớp vảy sừng đặc trưng.

Nhận thức đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, ông Quang đưa cá thể tê tê về bảo quản an toàn. Sau đó, ông chủ động mang đến trụ sở Công an phường Cái Răng giao nộp.

Cần Thơ: Bắt được cá thể tê tê dài hơn 1m ở khu tái định cư - Ảnh 1.

Con tê tê dài hơn 1m, nặng 3,2kg

ẢNH: CACC

Qua kiểm tra, con tê tê dài khoảng 1,05 m, nặng 3,2 kg. Loài này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Cái Răng đã hoàn tất thủ tục cần thiết, phối hợp bàn giao cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Cần Thơ: Bắt được cá thể tê tê dài hơn 1m ở khu tái định cư - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quang giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Cái Răng

ẢNH: CACC

Theo Công an phường Cái Răng, hành động phát hiện và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê của ông Quang không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.


Tin liên quan

Đà Nẵng: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm

Đà Nẵng: Cá thể tê tê quý hiếm lạc vào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm

Một cá thể tê tê quý hiếm đã được người dân đảo Cù Lao Chàm (TP.Đà Nẵng) phát hiện và chủ động bàn giao cho lực lượng chức năng để đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

tê tê động vật hoang dã cần thơ Sách đỏ Giao nộp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận