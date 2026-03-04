Cần Thơ: Người dân bắt được tê tê trong khu dân cư

Ngày 4.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Cái Răng vừa tiếp nhận một cá thể tê tê trưởng thành do ông Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Cái Răng) giao nộp.

Trước đó, trưa ngày 3.3, khi đi ngang đường số 6, khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đô (phường Cái Răng), ông Quang phát hiện một cá thể tê tê với lớp vảy sừng đặc trưng.

Nhận thức đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, ông Quang đưa cá thể tê tê về bảo quản an toàn. Sau đó, ông chủ động mang đến trụ sở Công an phường Cái Răng giao nộp.

Con tê tê dài hơn 1m, nặng 3,2kg ẢNH: CACC

Qua kiểm tra, con tê tê dài khoảng 1,05 m, nặng 3,2 kg. Loài này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Cái Răng đã hoàn tất thủ tục cần thiết, phối hợp bàn giao cho Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố Cần Thơ để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ông Nguyễn Văn Quang giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Cái Răng ẢNH: CACC

Theo Công an phường Cái Răng, hành động phát hiện và tự nguyện giao nộp cá thể tê tê của ông Quang không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.



