Cần Thơ: Phát hiện 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng trên hàng ngàn mét vuông

Ngày 21.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố vừa phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường và Công an xã Mỹ Hương tiến hành kiểm tra, làm việc với 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng trái phép tại xã Mỹ Hương.

Qua làm việc, 2 hộ dân này khai nhận đã thu gom ốc bươu vàng ngoài tự nhiên, đồng thời thu mua thêm để nuôi với tổng diện tích khoảng 8.000 m2. Mục đích nuôi để bán cho thương lái trong nước.

Địa điểm 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng trái phép tại xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lực lượng chức năng xác định hành vi trên đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 51 Nghị định 45/2022/NĐ-CP (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã kiến nghị cơ quan chức năng xử lý 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng nói trên.

Theo đó, hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy các loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn vì mục đích thương mại (trong trường hợp vẫn kiểm soát được sự phát triển và chưa gây thiệt hại) có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không nuôi, phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, đặc biệt là ốc bươu vàng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.