Cần Thơ xin chủ trương không tổ chức giải đua mô tô dịp lễ sau sự cố nghiêm trọng

Rà soát lại công tác chuyên môn

Ngày 5.5, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, sở đã đề xuất UBND TP.Cần Thơ cho chủ trương không tổ chức giải đua mô tô toàn quốc tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026 vào ngày 2.9.2026, một giải đấu được tổ chức hàng năm.

Được biết, đề xuất này được đưa ra sau khi xảy ra trường hợp tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn tử vong tại vòng chung kết giải đua xe mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia năm 2026 trên SVĐ Cần Thơ vào ngày 30.4. vừa qua.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sở cũng đang phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam rà soát đánh giá sâu hơn về chuyên môn của giải, để làm cơ sở trình UBND TP.Cần Thơ xem xét tổ chức các cuộc đua lần sau (nếu có).

Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ xin chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc vào dịp lễ 2.9 sau sự cố tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn tử vong

Trước đó, tại giải đua mô tô tổ chức trên SVĐ Cần Thơ ngày 30.4 vừa qua, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (số áo 12) tham gia thi đấu ở vòng chung kết. Anh thuộc đội đua Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team, điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 150cc.

Đến vòng chạy thứ 10 (vòng cuối), VĐV này đang tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố, nguyên nhân là do mất lái. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua.

Gia đình tay đua sẽ không khiếu kiện

Về khâu tổ chức, khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn. Tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ. Tuy nhiên, do xe đang thi đấu với vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu bị chấn thương nghiêm trọng. Dù được đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất để can thiệp. Thế nhưng, do thương tích quá nặng, VĐV này đã tử vong.

Sau sự việc, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết vụ việc, họp rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó đi thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí gia đình VĐV Đinh Hoàng Quốc Hiếu tại tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Gia đình tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu thống nhất không khám nghiệm tử thi và không khiếu nại về sau vì sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi đấu; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị.