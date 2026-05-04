Nóng: Kết luận vụ tay đua tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ, hệ thống giảm chấn thế nào?

Thanh Duy
04/05/2026 09:57 GMT+7

Đại diện Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết đã có kết luận vụ tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn dẫn đến tử vong khi tranh tài giải đua xe mô tô sân tròn.

Hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao bơi và các bao trấu được kết luận chính thức

Ngày 4.5, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, sở đã có kết luận về vụ tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (29 tuổi) gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong khi tranh tài tại giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia 2026 tổ chức ở SVĐ Cần Thơ vào chiều 30.4.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi sự cố xảy ra, Ban tổ chức đã cùng công an vào cuộc làm rõ vụ việc trước khi đi đến kết luận. Nội dung này cũng đã được báo cáo đến UBND TP.Cần Thơ và Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam.

Tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn dẫn đến tử vong khi tham gia giải đua xe mô tô tổ chức trên SVĐ Cần Thơ vào chiều 30.4

Theo kết luận, thời điểm xảy ra vụ việc, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (số áo 12) thi đấu ở vòng chung kết. Anh thuộc đội đua Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team, điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter 150cc. Đến vòng chạy thứ 10 (vòng cuối), VĐV này đang tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố, nguyên nhân là do mất lái. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua.

Về khâu tổ chức, khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi và các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn. Tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ. Tuy nhiên, do xe đang thi đấu với vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu bị chấn thương nghiêm trọng.

Tại hiện trường, VĐV rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đội ngũ y tế túc trực tại giải đấu đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu.

Đến bệnh viện, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu được đưa đi xét nghiệm và chụp chiếu cận lâm sàng. Các bác sĩ chẩn đoán VĐV bị đa chấn thương nghiêm trọng, trong đó có gãy cột sống cổ và chấn thương sọ não. Đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất để can thiệp. Thế nhưng, do thương tích quá nặng, tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã tử vong tại bệnh viện.

Vị lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, đây là sự cố ngoài ý muốn và sự mất mát của tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu đã để lại nhiều tiếc thương cho mọi người. Ngay sau khi tay đua này được về nhà tại tỉnh Lâm Đồng, Ban tổ chức và lực lượng trọng tài đã đến chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình.

