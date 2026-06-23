Cần Thơ xử lý người đăng thông tin sai sự thật về công an xã trên Facebook

Ngày 23.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Cần Thơ) vừa phối hợp Công an xã Phong Điền làm việc với ông T.V.N (47 tuổi, ở xã Phong Điền) để làm rõ hành vi đăng tải lên mạng xã hội thông tin sai sự thật về lực lượng công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Cần Thơ) phối hợp Công an xã Phong Điền làm việc với ông T.V.N ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, ngày 4.5, ông N. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một đoạn clip với nội dung: "Nhà tôi bị đập phá tài sản mà Công an xã Phong Điền của thành phố Cần Thơ không xử lý...". Đoạn clip đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ; tạo ra các luồng ý kiến trái chiều gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và hoạt động của lực lượng Công an xã Phong Điền.

Khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xác minh nội dung đăng tải. Kết quả cho thấy những thông tin mà ông N. phản ánh trong clip không thể hiện đầy đủ bản chất vụ việc cũng như quá trình tiếp nhận, giải quyết của cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào ngày 13.2, ông N. trình báo việc căn nhà của mình bị đập ổ khóa cửa chính, ổ khóa cửa phòng và làm vỡ cửa kính. Nhận tin báo, Công an xã Phong Điền đã phân công cán bộ cảnh sát khu vực xuống hiện trường xác minh.

Theo đó, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình và người thực hiện hành vi trên là anh T.N.H.N (22 tuổi), là con ruột của ông N. Anh T.N.H.N có tiền sử mắc bệnh động kinh và đang được hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Phong Điền đã phối hợp làm việc với các bên liên quan giải quyết. Các bên đã thống nhất hòa giải và cùng ký xác nhận vào biên bản, có sự chứng kiến của người thân trong gia đình. Tuy nhiên, ông N. vẫn đăng tải video với nội dung cho rằng cơ Công an xã Phong Điền không xử lý vụ việc, dẫn đến nhiều người hiểu sai bản chất sự việc, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Khi làm việc trực tiếp với công an, ông N. đã nhận thức được hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tự nguyện gỡ bỏ clip khỏi tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc được Công an thành phố Cần Thơ lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.