Cẩn trọng 'bẫy' lọc ngành, xanh hóa ngay lập tức

Phát biểu tại hội thảo "Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay 5.12 tại TP.HCM, ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - nhấn mạnh tăng trưởng xanh là từ khóa. Xanh là giấy thông hành để vào thị trường thế giới nên không phải là vấn đề bàn cãi. Xanh không phải là sự lựa chọn mà là vấn đề sống còn. Không xanh là chết. Nhưng quá trình xanh hóa không thể ngay tắp lự, ngủ một đêm dậy hôm sau là xanh ngay. Quan trọng nhất là sự lựa chọn lộ trình thực hiện phù hợp. Nếu lộ trình sai thì mục tiêu tốt đẹp nhưng cũng không đạt được.

Ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội NHẬT THỊNH

Chẳng hạn, việc đàm phán của chúng ta trong các hiệp định thương mại tự do là để các nước đang phát triển có lộ trình áp dụng các quy chuẩn, chứ không phải áp ngay các tiêu chuẩn của nước phát triển. Vì vậy, lộ trình phát triển xanh phải nằm trong chiến lược phát triển bền vững, cân đối hài hòa với việc sử dụng tài nguyên và giảm phát thải, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Ví dụ, điện năng vẫn phải đảm bảo cùng lúc an ninh năng lượng nên trước mắt vẫn sử dụng điện than.

"Thanh Niên là báo đầu tiên chọn vấn đề thảo luận rất hay. Chúng ta phải tránh được bẫy lọc ngành, hãy chú trọng công nghệ vì hệ thống kinh tế là một chuỗi giá trị mà chúng ta đang khuyến khích phát triển hệ sinh thái, công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời phải tránh cái bẫy xanh hóa ngay lập tức. Có lộ trình phù hợp để phát triển kinh tế xanh là bài toán của Việt Nam. Lộ trình trong các ngành năng lượng, giao thông, sản xuất vật liệu xây dựng như thế nào là quan trọng vì mục tiêu giảm phát thải carbon về 0 vào năm 2050 là không ai bàn cãi nữa. Hiện vẫn có một số tỉnh thành lại không cho phép doanh nghiệp mở rộng dự án sản xuất dù họ đảm bảo các tiêu chuẩn như các nước phát triển. Hay thậm chí một số chỉ tiêu của bộ ngành đưa ra còn cao hơn cả các nước phát triển. Nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo năng lực cạnh tranh, chặt quá thì nhà đầu tư chạy sang nước khác", ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.

Ông Lộc đề xuất, trên cơ sở định hướng chiến lược tăng trưởng xanh với lộ trình phù hợp cần lồng ghép được vào chiến lược phát triển các ngành, địa phương để đảm bảo mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn. Việt Nam cần xây dựng chiến lược quốc gia phù hợp cho từng ngành, từng lĩnh vực và có sự phối hợp liên ngành. Các bộ ngành phối hợp xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển xanh phù hợp, phân loại xanh, tiêu chuẩn định mức đi theo là gì để các địa phương ghi nhận đầu tư, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng theo chuẩn quốc gia đó để thúc đẩy và giám sát đầu tư. Cần phải có những dự án tiên phong bứt phá vươn lên, tạo nên điểm đột phá trong tốc độ chuyển đổi xanh của nền kinh tế; chọn một số địa phương làm thí điểm và có thể chọn địa phương đi sau trong phát triển công nghiệp xanh. Đặc biệt, phải quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có chính sách phù hợp, hỗ trợ về nhận thức, quản trị để thực hiện chuyển đổi xanh. Quá trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải của Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không thúc đẩy được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạnh mẽ.