Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng Healthline (Mỹ), cảnh báo rằng những món đồ uống này, đặc biệt là khi chứa nhiều đường, có thể làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe xương nếu tiêu thụ thường xuyên và quá mức trong thời gian dài. Các loại đồ uống mùa lễ thường chứa hàm lượng đường khá cao. Khi cơ thể tiêu thụ nhiều đường, quá trình trao đổi chất và hấp thụ canxi có thể bị rối loạn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kezia Joy, lượng đường dư thừa có thể tăng lượng canxi bị thải ra qua nước tiểu, khiến cơ thể có ít canxi hơn để duy trì mật độ xương. Ngoài ra, đường dư thừa còn có thể gây viêm mạn tính nhẹ, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tái tạo xương theo thời gian.

Cẩn trọng đồ uống mùa lễ, chuyên gia cảnh báo nguy cơ hại xương