Một nghiên cứu mới được truyền thông quốc tế công bố đã cảnh báo rằng trầm cảm có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim nguy hiểm, khiến nó trở thành một "kẻ sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe con người. Theo bài viết đăng trên The Times of India, nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hàng chục nghìn người trưởng thành cho thấy những người có triệu chứng trầm cảm hoặc được chẩn đoán trầm cảm có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch cao hơn rõ rệt so với người không mắc bệnh. Các vấn đề được ghi nhận bao gồm nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ.

Cảnh báo tác hại của trầm cảm đến tim mạch