Cảnh báo tác hại của trầm cảm đến tim mạch
Trang Châu
22/12/2025 20:18 GMT+7

Trầm cảm từ lâu được xem là một vấn đề sức khỏe tinh thần, song các bằng chứng khoa học ngày càng cho thấy căn bệnh này còn gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, đặc biệt là hệ tim mạch.

Một nghiên cứu mới được truyền thông quốc tế công bố đã cảnh báo rằng trầm cảm có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim nguy hiểm, khiến nó trở thành một "kẻ sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe con người. Theo bài viết đăng trên The Times of India, nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hàng chục nghìn người trưởng thành cho thấy những người có triệu chứng trầm cảm hoặc được chẩn đoán trầm cảm có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch cao hơn rõ rệt so với người không mắc bệnh. Các vấn đề được ghi nhận bao gồm nhồi máu cơ tim, suy timđột quỵ.

Xuất phát từ chính những trải nghiệm khó khăn về sức khỏe tinh thần trong quá trình học tập, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã khởi xướng dự án UMP Care Space - mạng lưới hỗ trợ tâm lý đồng môn. Dự án đánh dấu lần đầu tiên một mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần do sinh viên dẫn dắt được triển khai tại một trường đại học y ở Việt Nam.

