Trước thực trạng tỷ lệ stress, lo âu và trầm cảm có xu hướng gia tăng trong sinh viên nói chung và sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM nói riêng, một dự án mạng lưới hỗ trợ sức khỏe tinh thần đồng môn do chính sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM khởi xướng và dẫn dắt đã được triển khai với tên gọi UMP Care Space.

Lần đầu tại Việt Nam: Sinh viên y khoa xây dựng mạng lưới hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho chính đồng môn

Đáng chú ý, UMP Care Space được xem là mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần theo hình thức hỗ trợ đồng môn đầu tiên được triển khai tại một trường đại học y khoa ở Việt Nam. Mô hình không chỉ giúp sinh viên dễ tiếp cận hỗ trợ tâm lý hơn, mà còn góp phần giảm kỳ thị, tăng sự kết nối và hình thành một mạng lưới hỗ trợ bền vững ngay trong cộng đồng sinh viên y khoa.

Theo đó, sinh viên tham gia dự án được đào tạo bài bản để trở thành Đại sứ sức khỏe tinh thần, trực tiếp lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ bạn học gặp khó khăn tâm lý. Các đại sứ được tập huấn về nhận diện sớm vấn đề sức khỏe tinh thần, kỹ năng lắng nghe, sàng lọc ban đầu. Song song với hỗ trợ trực tiếp, dự án còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng “không gian chăm sóc sức khỏe tinh thần” trong khuôn viên trường, cũng như hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe tinh thần dành cho sinh viên.

Kết quả bước đầu cho thấy, dự án mang lại những cải thiện rõ rệt về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên tham gia, đồng thời tạo ra một môi trường học đường an toàn, thân thiện và có tính hỗ trợ cao, phù hợp với đặc thù áp lực học tập, thực hành và nghề nghiệp của sinh viên ngành y.