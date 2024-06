Cẩn trọng khâu vận chuyển, in sao đề thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày 12.6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của TP.Cần Thơ. Tiếp đoàn, có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và lãnh đạo Sở GD-ĐT Cần Thơ.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị kỳ thi tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra tình hình chuẩn bị kỳ thi tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) THANH DUY

Mỗi điểm thi, Cần Thơ bố trí 3 công an

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, bà Lê Thị Thùy Dung, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ, cho biết thành phố có 12.886 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Sở đã thành lập 25 điểm thi chính thức (562 phòng) và 9 điểm thi dự phòng. Tất cả đều đảm bảo là khu vực an toàn, biệt lập, thuận tiện giao thông.

Theo bà Dung, phương án tổ chức in sao đề thi thực hiện nghiêm túc theo 3 vòng độc lập. Quá trình vận chuyển và giao nhận đề thi/bài thi trải qua 3 tuyến, có lực lượng công an áp giải bằng xe chuyên dụng. Khu vực bảo quản đề thi/bài thi có camera giám sát và công an trực bảo vệ liên tục 24/24. Mỗi điểm thi bố trí 3 công an; trong đó 1 công an trực đảm bảo an toàn cho tủ đựng đề thi/bài thi, 2 công an bảo vệ vòng ngoài.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao đổi thông tin với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của TP.Cần Thơ THANH DUY

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng phòng 2 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06 - Bộ Công an), thành viên Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cho biết từ tháng 9.2023 đến nay, ngành chức năng đã phát hiện thêm 3 thủ đoạn gian lận thi cử mới. Một là, máy ghi âm kỹ thuật số có thao tác sử dụng đơn giản, trong đó chức năng thu âm có khả năng kết nối với chỗ in sao, làm đề thi, các lò luyện thi. Hai là, bút tàng hình, tạo ra màn hình ảo như màn hình máy tính chỉ TS có thể nhìn thấy ở góc hẹp. Ba là, kính mắt gọng nhỏ nhưng tích hợp thêm tính năng AI, nghe và trao đổi được qua giọng nói mà chẳng cần phải thao tác gì.

Hình thức gian lận trong thi cử tinh vi hơn, phức tạp hơn

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, hình thức gian lận bằng công nghệ cao tinh vi, có thể điều khiển từ bên ngoài, kết nối với TS từ khoảng cách 70 - 100 m, tùy vị trí. Vì vậy, Cần Thơ cần lưu ý ngắt toàn bộ mạng internet, camera khu vực phòng thi và hành lang phòng thi. Những phòng thi tiếp giáp với khu dân cư, nhà dân thì cần làm rèm che hoặc dán mờ các cửa kính để tránh đối tượng xấu sử dụng ống nhòm hoặc camera nhìn trộm đề thi. Tất cả địa điểm thi không sử dụng micro không dây.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng phòng 2 Cục A06, thông tin về tình hình gian lận trong thi cử THANH DUY

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có số lượng thí sinh đông hơn các năm trước và là năm cuối cùng học sinh học thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Cần Thơ cần hoàn thành tốt công tác ôn tập cho học sinh tham gia kỳ thi. Tăng cường phổ biến quy chế, hướng dẫn để TS tránh những sai sót đáng tiếc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để TS có tâm lý bình tĩnh, tự tin. Bên cạnh đó, tập huấn thật kỹ cho đội ngũ cán bộ phục vụ kỳ thi nắm chắc các nội quy, quy chế.

Thứ trưởng nhấn mạnh, qua mỗi năm, hình thức gian lận trong thi cử bằng công nghệ cao tinh vi hơn, phức tạp hơn. Việc phát hiện và ngăn chặn những hình thức gian lận không có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Tất cả trông cậy vào kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng quan sát và nhận diện của cán bộ coi thi.

Thế nên, Sở GD-ĐT Cần Thơ cần chú trọng việc truyền đạt thông tin, hướng dẫn đội ngũ giáo viên đề phòng các hình thức gian lận mới. Đặc biệt, phải lưu ý đến khâu vận chuyển, in sao, bảo quản đề thi tránh bị lộ, lọt thông tin ra ngoài. Vấn đề quan trọng khác là rà soát lại những kịch bản, phương án dự phòng cho những tình huống bất thường có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.