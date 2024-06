Cục A06 - Bộ Công an: 'Cần niêm phong cáp điện thoại, vô hiệu hóa thiết bị thu phát sóng tại nơi in sao đề thi tốt nghiệp THPT'

Cụ thể, đoàn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác chuẩn bị tại khu vực in sao đề và điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1.

Qua quan sát thực tế, đại diện Cục A06, Bộ Công an đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đặc biệt lưu ý về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT kiểm tra phòng chứa đề thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1 vào chiều 10.6 NHẬT THỊNH

Tại buổi làm việc, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, cũng lưu ý TP.HCM cần đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ coi thi cũng như thí sinh không nên mang điện thoại đến điểm thi, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng xảy ra vấn đề rất lớn.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận những lưu ý của đoàn công tác đã nêu và đề nghị các sở ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 90.062 thí sinh dự thi tại 162 điểm thi, với 3.805 phòng thi. Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Trước kỳ thi khoảng một tuần, Sở sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.