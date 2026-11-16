Cẩn trọng mất sạch tài khoản, tiền điện tử vì tải GTA 6 bản PC

Trước ngày GTA 6 phát hành vào 19.11, tội phạm mạng đang nhắm vào người chơi bằng các bản sao giả trên PC và di động. Nhóm nghiên cứu của Cynet vừa phát hiện liên kết "GTA 6 EXE FILE DOWNLOAD" trong sổ tay Google Colab, dẫn đến trang "Windows Software Hub" dưới đường dẫn WooCommerce.

Cẩn trọng với liên kết tải GTA 6 trên PC giả mạo qua Google Colab

Để tạo vẻ hợp pháp, trang giả mạo gắn các huy hiệu "Virus-free", "Secure", "Verified" cùng dòng chữ "0 threats detected". Dù trang đích ghi dung lượng 72 MB - con số thấp bất thường so với mức 210 GB được đồn đoán của GTA 6 - file nén tải về thực tế chỉ chứa file exe dung lượng 796 KB và tài liệu README 1 KB.

Trang web tải GTA 6 bản PC được kẻ gian tạo ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

File văn bản README yêu cầu chạy file .exe bằng quyền quản trị viên, bỏ qua cảnh báo bảo mật và thêm vào danh sách loại trừ của phần mềm diệt virus. Nếu làm theo, máy tính sẽ nhiễm mã độc né tránh sandbox và máy ảo, chèn mã độc vào trình duyệt để đánh cắp mật khẩu, tài khoản Steam, Roblox, cookie cùng thông tin ví tiền điện tử.

Mã độc này còn có thể thay thế địa chỉ ví tiền điện tử đã sao chép và tải thêm mã độc khác. Trên thực tế, GTA 6 chưa có bản PC chính thức; khi ra mắt ngày 19.11, game chỉ bán trên PlayStation 5, Xbox Series X và Xbox Series S, nên mọi bản tải cho Windows hay macOS lúc này đều là lừa đảo.

Theo Cynet, mỗi đợt phát hành 'bom tấn' từ Rockstar, Bethesda hay Blizzard đều tạo cơ hội để kẻ xấu biến sự tò mò thành những cú nhấp chuột tai hại.