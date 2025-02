Cẩn trọng với các bài vận động càng tập càng đốt mỡ không hiệu quả

Các bài tập cục bộ tập trung vào một nhóm cơ tại một thời điểm sẽ kém hiệu quả trong việc đốt cháy chất béo. Chúng tác động đến cơ ít hơn các bài tập đa khớp hoặc toàn thân, dẫn đến đốt cháy ít calo hơn, theo trang tin Eat This, Not That!

Khi gập bụng quá nhiều cũng không đốt cháy mỡ trực tiếp ở vùng bụng. Bạn không thể giảm mỡ ở một vùng cụ thể trên cơ thể. Thêm vào đó, việc gập bụng quá nhiều có thể gây áp lực không cần thiết lên phần lưng dưới.

Các bài tập cục bộ có thể giảm mỡ ít hiệu quả hơn bài tập toàn thân Ảnh: AI

Tương tự, nâng tạ nhẹ một cách chậm rãi hoặc ở cường độ thấp được kiểm soát có thể giúp tăng cơ, nhưng sẽ không làm tăng đáng kể nhịp tim hoặc quá trình trao đổi chất. Nếu bạn muốn giảm mỡ, cần kết hợp các bài tập cường độ cao hơn.

Lee Clayton, huấn luyện viên thể lực được chứng nhận với hơn 15 năm kinh nghiệm, nói với Eat This, Not That! rằng, bên cạnh kế hoạch tập luyện hợp lý, hãy bắt đầu hành trình giảm mỡ bằng lối sống bền vững, lâu dài.

Thay vì ăn kiêng cực đoan, hãy hướng đến các bữa ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng. Tập trung vào thực phẩm nguyên chất, protein nạc, rau, chất béo lành mạnh và ngũ cốc nguyên hạt.

Bên cạnh đó, chế độ tập luyện và dinh dưỡng phải nhất quán. "Giảm mỡ không xảy ra trong một sớm một chiều, tiến triển chậm vẫn là tiến triển", anh Lee Clayton nói.

Do vậy, thay vì chỉ chú trọng đến cân nặng, Lee Clayton đề nghị theo dõi sự tiến bộ về thể lực, kích cỡ quần áo, mức năng lượng tiêu hao và thậm chí cả sự tích cực về tinh thần mà việc tập luyện mang lại.