Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Cẩn trọng với tiền số

Ngô Minh Trí
Ngô Minh Trí
28/09/2025 05:05 GMT+7

Những ngày qua, giới đầu tư thị trường tiền số (tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, tiền "ảo"…) đang quan tâm sâu sắc vụ ồn ào về vụ 'sụp hầm' trong một dự án tiền số liên quan một doanh nhân - người có thêm danh xưng Shark vì từng là nhà đầu tư trong một chương trình gọi vốn.

Trước đây, vị Shark liên tục đăng bài quảng bá cho dự án tiền số trên ngay từ khi chưa niêm yết trên sàn giao dịch. Sau đó, tiền số này rớt giá, ông cũng lên tiếng bảo vệ. Và rồi khi nhà đầu tư chính thức "sụp hầm", tố cáo loại tiền số lừa đảo thì vị Shark im tiếng, nên giờ bị nhiều người truy vấn trách nhiệm. Thực tế, nhiều người đã "xuống tiền" đầu tư vì "phông nền" của vị Shark khá ấn tượng: không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà từng thuộc nhóm tiên phong về khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ. Ngược lại, ông cho rằng bản thân cũng chỉ là "nạn nhân" dù từng cố vấn cho dự án tiền số trên.

Đúng - sai thế nào thì chắc cần thêm thời gian và có thể cần phải có sự vào cuộc của cả cơ quan chức năng. Nhưng rõ ràng vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo liên quan tiền số.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên nhiều người mất tiền vì các dự án tiền số bởi những chiêu trò mà dư luận thường gọi là "lùa gà". Những rủi ro liên quan tiền số thì đã có quá nhiều cảnh báo khi VN chưa công nhận loại hình đầu tư này.

Gần đây, ở tầm toàn cầu thì sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và đưa ra định hướng hỗ trợ tiền số phát triển, thì nhiều loại tiền số đã tăng giá đột biến. Điều này khiến cho tiền số lại sôi động. Bên cạnh đó, VN mới đây cũng bắt đầu thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cho phép thành lập sàn giao dịch để nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước tham gia cũng như doanh nghiệp có thể phát hành tài sản mã hóa. Diễn biến này càng thêm kích thích sự nổi lên của thị trường tiền số, khiến loại hình đầu tư này được nhiều người đang nhắm đến.

Tất nhiên, việc thí điểm vừa nêu có thể mở ra nhiều cơ hội mới không chỉ cho giới đầu tư mà còn đối với nền kinh tế VN. Qua đó, nhà đầu tư cũng từng bước có được cơ chế bảo vệ khi tham gia vào thị trường tiền số nói riêng, hay các loại tài sản số hóa nói chung. Thế nhưng, những người tham gia thị trường này vẫn cần nhớ rằng hiện tại chỉ mới là giai đoạn thí điểm, nên chắc chắn vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, giải quyết về phương thức quản lý từ phía cơ quan chức năng.

Giữa thực tế như vậy, người tham gia thị trường tiền số rất cần cẩn trọng để không trở thành nạn nhân của những đối tượng muốn "lùa gà" nhằm thu lợi. Đồng thời, về phía quản lý nhà nước, song song việc sớm hoàn thiện khung pháp lý, ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường tài sản mã hóa nhằm phòng ngừa những chiêu trò lợi dụng sơ hở trong giai đoạn thí điểm. 

Tin liên quan

'Mắt thần' AI và văn hóa giao thông

'Mắt thần' AI và văn hóa giao thông

Gần 2.000 vi phạm trong 12 giờ trên 1 tuyến đường là điều mà 2 camera giám sát giao thông tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận tại Hà Nội từ 0 - 12 giờ ngày 24.9.

Còn bao nhiêu Lotte trên thị trường?

Cầm tay chỉ việc

Khám phá thêm chủ đề

tiền số nhà đầu tư thị trường tiền số lùa gà cảnh báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận