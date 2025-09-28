Cẩn trọng với tiền số

Trước đây, vị Shark liên tục đăng bài quảng bá cho dự án tiền số trên ngay từ khi chưa niêm yết trên sàn giao dịch. Sau đó, tiền số này rớt giá, ông cũng lên tiếng bảo vệ. Và rồi khi nhà đầu tư chính thức "sụp hầm", tố cáo loại tiền số lừa đảo thì vị Shark im tiếng, nên giờ bị nhiều người truy vấn trách nhiệm. Thực tế, nhiều người đã "xuống tiền" đầu tư vì "phông nền" của vị Shark khá ấn tượng: không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà từng thuộc nhóm tiên phong về khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ. Ngược lại, ông cho rằng bản thân cũng chỉ là "nạn nhân" dù từng cố vấn cho dự án tiền số trên.

Đúng - sai thế nào thì chắc cần thêm thời gian và có thể cần phải có sự vào cuộc của cả cơ quan chức năng. Nhưng rõ ràng vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo liên quan tiền số.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên nhiều người mất tiền vì các dự án tiền số bởi những chiêu trò mà dư luận thường gọi là "lùa gà". Những rủi ro liên quan tiền số thì đã có quá nhiều cảnh báo khi VN chưa công nhận loại hình đầu tư này.

Gần đây, ở tầm toàn cầu thì sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức và đưa ra định hướng hỗ trợ tiền số phát triển, thì nhiều loại tiền số đã tăng giá đột biến. Điều này khiến cho tiền số lại sôi động. Bên cạnh đó, VN mới đây cũng bắt đầu thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cho phép thành lập sàn giao dịch để nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước tham gia cũng như doanh nghiệp có thể phát hành tài sản mã hóa. Diễn biến này càng thêm kích thích sự nổi lên của thị trường tiền số, khiến loại hình đầu tư này được nhiều người đang nhắm đến.

Tất nhiên, việc thí điểm vừa nêu có thể mở ra nhiều cơ hội mới không chỉ cho giới đầu tư mà còn đối với nền kinh tế VN. Qua đó, nhà đầu tư cũng từng bước có được cơ chế bảo vệ khi tham gia vào thị trường tiền số nói riêng, hay các loại tài sản số hóa nói chung. Thế nhưng, những người tham gia thị trường này vẫn cần nhớ rằng hiện tại chỉ mới là giai đoạn thí điểm, nên chắc chắn vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, giải quyết về phương thức quản lý từ phía cơ quan chức năng.

Giữa thực tế như vậy, người tham gia thị trường tiền số rất cần cẩn trọng để không trở thành nạn nhân của những đối tượng muốn "lùa gà" nhằm thu lợi. Đồng thời, về phía quản lý nhà nước, song song việc sớm hoàn thiện khung pháp lý, ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường tài sản mã hóa nhằm phòng ngừa những chiêu trò lợi dụng sơ hở trong giai đoạn thí điểm.