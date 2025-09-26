'Mắt thần' AI và văn hóa giao thông

Trong đó, 343 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 113 ô tô và 1.339 xe máy vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn; 3 xe máy đi ngược chiều. Các camera trên do Cục CSGT Bộ Công an lắp tại Hà Nội.

Tương tự tại TP.HCM, chỉ trong 2 ngày (17 và 18.9), Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp vi phạm "đi trên vỉa hè" trên các đường Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí thuộc các quận Gò Vấp, Bình Thạnh trước đây.

Tất cả các lỗi trên, ở cả Hà Nội lẫn TP.HCM, thì người vi phạm chắc chắn phải tốn số tiền không nhỏ, đồng thời có thể bị trừ điểm trên giấy phép lái xe. Nhưng với công nghệ và cơ sở thông tin dữ liệu hiện nay, người vi phạm cũng đừng nghĩ có thể "trốn" làm việc với cơ quan công an, nộp phạt.

Chính vì thế, những trường hợp trên trở thành bài học không chỉ với người vi phạm mà còn với tất cả người dân. Trước đây, nhiều người có "ngó nghiêng" mà nếu thấy không có CSGT thì lại vô tư lấn làn, "leo lề" hay vượt đèn đỏ… Nhưng giờ đây, các phương tiện công nghệ cho phép ghi nhận rồi xử lý sau và người vi phạm thì không thể lẩn tránh.

Không những vậy, Cục CSGT dự kiến triển khai camera AI rộng khắp cả nước để tự động nhận diện phương tiện, tốc độ và ghi nhận vi phạm. Khi phát hiện xe vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều hay dừng đỗ sai quy định, camera AI ghi nhận lại đoạn clip rồi chuyển dữ liệu về hệ thống. Qua đó, hệ thống trích xuất thông tin về chủ xe, loại xe, số chỗ ngồi, biển số xe… Đây chính là cơ sở để ra quyết định xử phạt hoàn toàn tự động.

Thực tế, việc triển khai camera AI trên diện rộng để kiểm soát an toàn trật tự giao thông là bước tiến lớn. Thứ nhất, điều này giúp lực lượng chức năng có cơ sở xử lý một cách minh bạch, người vi phạm không thể chối cãi. Thứ hai, hệ thống giám sát như vậy giúp hạn chế triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, nên giúp tiết giảm nguồn lực cho toàn xã hội, trong khi hiệu quả lại tăng lên.

Chính vì thế, mỗi người dân trước nhất phải ghi nhớ rằng việc vi phạm giao thông giờ đây không dễ gì né tránh sự giám sát của lực lượng chức năng và các mức phạt lại không hề nhẹ. Nên chính bản thân mỗi người phải tự ý thức được rằng không có cách nào khác ngoài việc luôn luôn tuân thủ pháp luật. Đây cũng chính là cơ hội chấn chỉnh văn hóa giao thông của người dân cả nước.

Bên cạnh đó, ở góc độ cơ quan chức năng thì cũng nên tận dụng thông tin dữ liệu từ hệ thống camera AI giám sát giao thông để thường xuyên cập nhật dữ liệu, đánh giá hiện trạng, qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống giao thông đường bộ, phục vụ người dân tốt hơn. Có như vậy, hệ thống camera AI mới thực sự phát huy hết hiệu quả chứ không chỉ đơn thuần giám sát, xử phạt người vi phạm.