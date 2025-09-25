Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM sử dụng công nghệ AI trên quốc lộ 51 để làm gì?

Nguyễn Long - Xuân Bình
25/09/2025 18:37 GMT+7

Trên quốc lộ 51 đoạn thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), hiện đã có 14 vị trí gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

Ngày 25.9, Phòng CSGT Công an TP.HCM cùng Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, Khu quản lý 4.2, Công ty Carpro… tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân - quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (trước đây là phường Mỹ Xuân, TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

CSGT TP.HCM sử dụng công nghệ AI trên quốc lộ 51 để làm gì? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra vị trí gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI

ẢNH: XUÂN BÌNH

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết hệ thống đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI sẽ chủ động phân tích dữ liệu, dự báo, sử dụng camera và cảm biến để phân tích luồng xe trong thời gian thực, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm tối ưu hóa dòng chảy phương tiện, phù hợp với tình hình thực tiễn để giảm tải áp lực phương tiện lưu thông tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Công nghệ này còn có khả năng dự báo tình hình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp đưa ra cảnh báo sớm và điều chỉnh luồng giao thông trước khi ùn tắc xảy ra, tạo ra trải nghiệm lái xe an toàn và hiệu quả hơn.

CSGT TP.HCM sử dụng công nghệ AI trên quốc lộ 51 để làm gì? - Ảnh 2.

Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dữ liệu về lưu lượng phương tiện được cập nhật liên tục về trung tâm điều hành để AI phân tích, từ đó điều phối đèn hiệu một cách linh hoạt hơn. AI tăng khả năng học hỏi, dự báo và tự thích nghi với thực tiễn.

"Hệ thống đi vào vận hành tích hợp cảm biến, camera, dữ liệu thời gian thực và công nghệ AI để điều chỉnh chu kỳ đèn linh hoạt, theo mật độ xe. Qua đó, giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm, ngày cuối tuần và các ngày lễ, tết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp các sở, ngành xây dựng phương án tách làn đi thẳng kết hợp chỉnh chu kỳ đèn và biển báo theo hướng phù hợp nhất để giảm thiểu ùn tắc trên tuyến quốc lộ 51", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo này, trên quốc lộ 51 hiện đã có 14 vị trí gắn hệ thống đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

