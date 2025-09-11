Thúc đẩy AI trong cơ quan nhà nước

Đây có thể xem là chương trình "bình dân học vụ" công nghệ mới lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô toàn quốc tại VN. Điều này gần như chưa có trước đây. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, việc tổ chức những chương trình với quy mô, cấp độ như vậy giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn.

Ngay sau khi kết thúc buổi học thứ ba của đợt 1, rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến đội ngũ giảng dạy. Điều này cho thấy sự quan tâm thực sự của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với áp dụng AI trong công việc. Rõ ràng, nếu có thể áp dụng AI trên diện rộng ở các cơ quan nhà nước, cấp ủy và cơ quan Đảng sẽ tạo nên chuyển biến lớn về hoạt động của toàn bộ máy.

Mặt khác, để thực sự thúc đẩy việc ứng dụng AI vào công việc thì cũng cần những chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức. Thực tế là chi phí sử dụng các phiên bản nâng cao của các ứng dụng AI ngày nay vẫn còn khá cao đối với nhiều cán bộ, công chức, viên chức. Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này có định hướng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển khoa học mà chúng ta có thể xem xét để dành một phần ngân sách hỗ trợ cán bộ, công chức về chi phí sử dụng phiên bản nâng cao của các ứng dụng AI nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc.

Không những vậy, Chính phủ có thể xem xét phân công một bộ ngành chức năng làm việc với các nhà cung cấp ứng dụng AI để đàm phán các chương trình ưu đãi về phí sử dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức và cả các trường học. Đây là cách thức thiết thực để cán bộ, công chức nhanh chóng tiếp cận, áp dụng hiệu quả các ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, để tăng cường hướng dẫn đào tạo áp dụng AI, nên tổ chức, xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn cách thức ứng dụng để phổ biến diện rộng trong toàn bộ hệ thống. Kèm theo đó có thể xây dựng các trang trực tuyến để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI cũng như các nguyên tắc kiểm tra chéo, đánh giá thông tin. Như thế, cả lý thuyết và thực hành đều được hỗ trợ toàn diện.

Liên quan vấn đề tư liệu đào tạo, vì tính chất của các cơ quan nhà nước đòi hỏi yêu cầu bảo mật cao về nhiều thông tin, nên song song cần ban hành bộ quy chế sử dụng AI để tránh lộ lọt dữ liệu. Trong đó bao gồm các quy định, hướng dẫn về bảo mật thông tin, dữ liệu trên môi trường số.

Đó là những bước đi cụ thể, thiết thực có thể giúp tăng cường ứng dụng hiệu quả AI trong bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.