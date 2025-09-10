Không để doanh nghiệp đơn độc trước tin giả

Việc Vingroup tuyên bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và nước ngoài đưa tin sai sự thật về tập đoàn đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Có thể nhận thấy, hầu hết người dân, doanh nghiệp (DN) và ngay cả chính nhiều người ảnh hưởng trong cộng đồng (KOL) qua mạng xã hội cũng lên tiếng ủng hộ hành động này.

Bởi với thực trạng ngày càng nhiều người thoải mái lên mạng xuyên tạc, tung tin sai sự thật để "câu view - câu like" hiện nay, ai cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân. Vingroup không phải DN duy nhất và đầu tiên, rất nhiều DN, doanh nhân đã, đang bị quấy nhiễu bởi tin giả, bị "bắt nạt" trên mạng xã hội, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, đời sống gia đình và chính bản thân họ...

Thế nhưng rất ít, nếu như không muốn nói là chưa có DN nào "dám" đứng ra khởi kiện. Câu hỏi đặt ra là, tại sao các DN, doanh nhân lại chọn cách "cúi đầu im lặng" suốt thời gian qua? Nói thẳng là họ sợ. Sợ lùm xùm, ảnh hưởng tới công việc làm ăn; sợ bị bêu riếu, ảnh hưởng tới tâm lý con cái cũng như người thân trong gia đình... Vì họ là "người có tóc" nên tốt nhất là "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Nhiều công ty còn xử lý bằng cách... "đi đêm" để rút các nội dung trên mạng xã hội mà không hiểu rằng, chính cách xử lý này đã khiến việc lên mạng chửi vung tí mẹt, phao tin đồn nhảm, vu khống, bôi nhọ... ngày càng tăng, thậm chí có nhiều người coi đây là cách để kiếm sống.

Chúng ta đều biết, trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, uy tín là yếu tố sống còn với mỗi DN. Vì thế, những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh, thương hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Và đằng sau đó là công ăn việc làm của hàng ngàn, hàng vạn người lao động. Chưa kể, việc phao tin, đồn nhảm, vu khống, xuyên tạc trên mạng hiện nay còn bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để chống phá đất nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế mà chúng ta dày công vun đắp.

Vì thế, không thể và không nên để DN cô đơn trong cuộc chiến chống lại tin giả trên mạng xã hội. Đầu tiên là chính bản thân các DN, cần chấm dứt sự thỏa hiệp hay nhượng bộ như lâu nay. Thay vào đó là mạnh mẽ lên tiếng, khởi kiện nếu bị đưa tin sai sự thật như cách mà Vingroup đang làm. Đó là cách ứng xử văn minh và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật.

Quan trọng hơn là vai trò của nhà nước trong việc xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật; bôi nhọ, vu khống DN, doanh nhân. Các nước phát triển đều có đạo luật riêng cho việc này với chế tài rất nghiêm minh nhằm bảo vệ DN, cũng là bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Xử lý nghiêm cũng là cách tốt nhất để mỗi người phải có ý thức trách nhiệm với phát ngôn của mình, nhất là trên không gian mạng, nơi mà tốc độ lan tỏa tính bằng giây.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị lần đầu tiên đưa kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm, là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Bảo vệ "động lực quan trọng" trước vấn nạn tin giả để họ tập trung nội lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước để VN bước vào kỷ nguyên mới là cần thiết và cấp bách.

Đừng để Vingroup cũng như cộng đồng DN cô đơn trong cuộc chiến chống lại fake news đang ngày càng ảo tưởng sức mạnh bởi mỗi chúng ta đều có nguy cơ trở thành nạn nhân nếu môi trường an ninh mạng không được làm sạch.