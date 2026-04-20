Cần tuân thủ biển báo khi lên cầu Chữ Y

Cầu Chữ Y (nối P.Chánh Hưng và P.Chợ Quán, TP.HCM) có 3 nhánh, tạo thành hình chữ Y. Nhánh từ đường Hưng Phú (ứng với chân của chữ Y), nhánh từ đường Nguyễn Thị Tần và nhánh từ đường Nguyễn Biểu tương ứng 2 nhánh của chữ Y.

Từ trước đến nay, người dân di chuyển theo hướng từ đường Hưng Phú lên ngã ba trên cầu thường có thói quen rẽ phải về Nguyễn Thị Tần hoặc rẽ trái về Nguyễn Biểu. Việc không có biển báo hạn chế khiến việc lưu thông diễn ra tự nhiên theo nhu cầu.

Nhiều người chạy lên cầu Chữ Y từ đường Hưng Phú vẫn có thói quen rẽ trái dù đã có biển báo buộc rẽ phải Ảnh: Trần Thị Thanh Thảo

Thời gian gần đây, từ đường Hưng Phú lên cầu sẽ thấy biển báo bên tay phải hình tròn, nền màu xanh, mũi tên màu trắng chỉ hướng rẽ phải. Bên cạnh đó, buổi sáng vào giờ cao điểm, CSGT cùng lực lượng thanh niên xung phong đứng ngay ngã ba trên cầu để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển từ đường Hưng Phú lên cầu rẽ phải, không cho rẽ trái.

Mặc dù có biển báo, có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhưng nhiều người vẫn theo thói quen rẽ trái, nếu CSGT hay lực lượng thanh niên xung phong nhắc nhở thì mới rẽ phải. Ngoài ra, vào những thời điểm không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, hầu hết người dân vẫn tiếp tục rẽ trái, như thể biển báo chưa từng tồn tại.

Qua quan sát và cũng theo cảm nhận từ bản thân tôi, nhiều người dân chưa hiểu biển báo mới gắn mang thông điệp gì?

Tôi tra cứu thì được biết biển báo mới lắp trên cầu Chữ Y là biển số R.301 d - thuộc nhóm biển báo quy định "Hướng đi phải theo" (phụ lục C, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ). Biển báo này quy định rõ: các xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được phép rẽ phải. Sau khi hiểu rõ nội dung biển báo, tôi lập tức thông tin đến gia đình, người thân, bạn bè… về nội dung biển báo mới này bởi chúng tôi hay đi qua cầu Chữ Y.

Mong rằng bạn đọc sống ở khu vực này hoặc thường xuyên đi qua cầu Chữ Y lưu ý về biển báo để tuân thủ, tránh bị phạt vì thói quen, hoặc "không hiểu được nội dung biển báo".







