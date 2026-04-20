Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Cần tuân thủ biển báo khi lên cầu Chữ Y

Trần Thị Thanh Thảo
(P.Chánh Hưng, TP.HCM)
20/04/2026 08:28 GMT+7

Cầu Chữ Y (nối P.Chánh Hưng và P.Chợ Quán, TP.HCM) có 3 nhánh, tạo thành hình chữ Y. Nhánh từ đường Hưng Phú (ứng với chân của chữ Y), nhánh từ đường Nguyễn Thị Tần và nhánh từ đường Nguyễn Biểu tương ứng 2 nhánh của chữ Y. 

Từ trước đến nay, người dân di chuyển theo hướng từ đường Hưng Phú lên ngã ba trên cầu thường có thói quen rẽ phải về Nguyễn Thị Tần hoặc rẽ trái về Nguyễn Biểu. Việc không có biển báo hạn chế khiến việc lưu thông diễn ra tự nhiên theo nhu cầu.

Nhiều người chạy lên cầu Chữ Y từ đường Hưng Phú vẫn có thói quen rẽ trái dù đã có biển báo buộc rẽ phải

Ảnh: Trần Thị Thanh Thảo

Thời gian gần đây, từ đường Hưng Phú lên cầu sẽ thấy biển báo bên tay phải hình tròn, nền màu xanh, mũi tên màu trắng chỉ hướng rẽ phải. Bên cạnh đó, buổi sáng vào giờ cao điểm, CSGT cùng lực lượng thanh niên xung phong đứng ngay ngã ba trên cầu để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển từ đường Hưng Phú lên cầu rẽ phải, không cho rẽ trái.

Mặc dù có biển báo, có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhưng nhiều người vẫn theo thói quen rẽ trái, nếu CSGT hay lực lượng thanh niên xung phong nhắc nhở thì mới rẽ phải. Ngoài ra, vào những thời điểm không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, hầu hết người dân vẫn tiếp tục rẽ trái, như thể biển báo chưa từng tồn tại.

Qua quan sát và cũng theo cảm nhận từ bản thân tôi, nhiều người dân chưa hiểu biển báo mới gắn mang thông điệp gì?

Tôi tra cứu thì được biết biển báo mới lắp trên cầu Chữ Y là biển số R.301 d - thuộc nhóm biển báo quy định "Hướng đi phải theo" (phụ lục C, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ). Biển báo này quy định rõ: các xe (thô sơ và cơ giới) chỉ được phép rẽ phải. Sau khi hiểu rõ nội dung biển báo, tôi lập tức thông tin đến gia đình, người thân, bạn bè… về nội dung biển báo mới này bởi chúng tôi hay đi qua cầu Chữ Y.

Mong rằng bạn đọc sống ở khu vực này hoặc thường xuyên đi qua cầu Chữ Y lưu ý về biển báo để tuân thủ, tránh bị phạt vì thói quen, hoặc "không hiểu được nội dung biển báo".



Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

Khám phá thêm chủ đề

Cầu chữ Y Biển báo Đường Hưng Phú Đường Nguyễn Thị Tần đường Nguyễn Biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận