Cần xây dựng đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Chiều 21.1, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội lần thứ 2, khóa VIII, nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2025, đồng thời thống nhất chương trình hoạt động trọng tâm năm 2026.

Ông Hoàng Bình Quân, anh Nguyễn Tường Lâm và anh Đặng Hồng Anh tặng hoa chúc mừng 2 nhân sự vừa được bổ nhiệm làm Tổng thư ký và Chánh văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ẢNH: CTV

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, từ mở rộng phong trào sang nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Hết năm 2025, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam duy trì tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế, 16 câu lạc bộ trực thuộc, với khoảng 21.000 hội viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Trong năm, các cấp Hội và đơn vị trực thuộc đã triển khai hàng nghìn hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, đào tạo, hợp tác quốc tế, giao lưu - liên kết, văn hóa - thể thao đến an sinh xã hội.

Nhiều chương trình, sự kiện nổi bật được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nhân trẻ đánh giá cao, tiêu biểu như: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị ẢNH: BTC

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất chương trình hoạt động trọng tâm năm 2026. Theo đó, năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, với các hoạt động trọng tâm như: Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư nội khối, các chương trình đào tạo doanh nhân trẻ quy mô lớn; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và thế giới.

Anh Đặng Hồng Anh cho biết, trong năm nay, Hội đặt mục tiêu khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh.

Hình thành hệ sinh thái đồng hành với thanh niên khởi nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao những kết quả Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn; đồng thời đề nghị T.Ư Hội tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: BTC

Trong đó, cần thống nhất và quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong hệ thống chính trị - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, trọng tâm là số hóa hội viên, xây dựng các nền tảng kết nối, diễn đàn trực tuyến nhằm thúc đẩy liên kết nội khối, gia tăng giá trị thiết thực cho hội viên.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đề án tổng thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hình thành hệ sinh thái đồng hành từ ý tưởng đến doanh nghiệp, bao gồm đào tạo, tư vấn pháp lý, kết nối đầu tư, hỗ trợ thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, chủ động đồng hành xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm hoạt động thực chất, gắn với sản xuất - kinh doanh và phát huy vai trò tiên phong của doanh nhân trẻ.