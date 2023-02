Cần xử lý tận gốc taxi 'chặt chém' du khách

Như Thanh Niên thông tin, hôm 15.2, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết đã hỗ trợ nữ du khách Hàn Quốc nhận lại tiền bị tài xế taxi sân bay Đà Nẵng "chặt chém". Trước đó, ngày 27.12.2022, nữ du khách Hàn Quốc T.H.Y đến du lịch Đà Nẵng, trên đường từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn đã bị tài xế một hãng taxi hoạt động trong sân bay "chặt chém" 120.000 won (tương đương 2,2 triệu đồng).

Nữ du khách T.H.Y phản hồi đã nhận được chuyển khoản

Nguyễn Tú

Nhận thấy giá taxi cao bất thường, nữ du khách T.H.Y đã phản ánh. Nhận tin báo, Sở Du lịch phối hợp Công an TP.Đà Nẵng xác định tài xế taxi sân bay Đà Nẵng đã thu tiền của khách Hàn Quốc này cao gấp 10 lần giá cước thông thường. Sở Du lịch đề nghị Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, qua đó nhanh chóng làm rõ tài xế taxi "chặt chém" và tiến hành xử lý vi phạm. Ngày 10.1, tài xế taxi "chặt chém" bị buộc phải nộp lại hơn 2 triệu đồng, là tiền chênh lệch so với mức giá dịch vụ, để Công an TP.Đà Nẵng, Sở Du lịch tìm cách hoàn trả cho nữ du khách T.H.Y.

Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP.Đà Nẵng), tại thời điểm làm rõ sự việc và tài xế taxi nộp lại tiền, nữ du khách Hàn Quốc đã trở về nước. Tuy nhiên, Trung tâm hỗ trợ du khách TP.Đà Nẵng đã tìm cách liên hệ qua email và mạng xã hội để có phương thức trả lại tiền phù hợp. Qua thời gian trao đổi, đến ngày 10.2, nữ du khách Hàn Quốc T.H.Y phản hồi đã nhận được đầy đủ số tiền bị "chặt chém".

Đây là hành vi "trấn lột"

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên rất bức xúc, đồng loạt lên án hành vi xấu xí của tài xế taxi. "Hành vi, thói làm ăn "chặt chém" làm hoen ố hình ảnh du lịch VN, phạt hành chính thì nhẹ quá! Đây phải xem là hành vi "trấn lột" thì mới đúng bản chất. Pháp luật phải xử lý nghiêm hành vi này, cần trị tận gốc nạn "chặt chém" du khách", BĐ Hải Triều lên án.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Trực lo lắng nạn "chặt chém" cứ xảy ra thế này thì còn ai dám quay trở lại VN du lịch. "Đọc mấy vụ này mà buồn thật. Biết bao vụ taxi chặt chém hành khách, không chỉ trong nước mà cả người nước ngoài. Như vậy thật xấu mặt quốc gia. Cần phải chấn chỉnh triệt để tình trạng này chứ không thể giơ cao đánh khẽ được", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Nguyễn Khang viết: "Mức xử phạt cho hành vi này còn nhẹ thì biết bao giờ mới thay đổi được cái tư duy "chặt chém" du khách, kinh doanh "ăn xổi ở thì" của một số người. Nếu chúng ta không mạnh tay với vấn nạn này thì việc du khách không trở lại cũng không có gì là lạ".

"Tài xế bị phạt thì không bàn đến rồi, tuy nhiên trách nhiệm của hãng xe cũng không hề nhỏ, nếu họ tuyên truyền giáo dục tốt cho các nhân viên của mình thì đâu dễ xảy ra những chuyện xấu hổ như thế này", BĐ Đức Vương thẳng thắn.

Không để con sâu làm rầu nồi canh

Đây không phải lần đầu du khách bị "chặt chém" khi đến VN, nhiều ý kiến cho rằng nếu cơ quan chức năng không quyết liệt xử lý tận gốc vấn nạn này thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch VN. "Mấy vụ việc này nhìn đơn giản như vậy nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt quốc gia nói chung và du lịch Việt nói riêng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải xử lý ngay và luôn tránh để nó trở thành một hiện trạng nhức nhối. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng", BĐ Trần Nhẫn cảnh báo.

Tương tự, BĐ Đình Lê viết: "Cá nhân tôi thấy những trường hợp này cần phải phạt nặng để giữ hình ảnh cho đất nước. Vì chút tiền mà bất chấp thủ đoạn, làm khách du lịch có cái nhìn tiêu cực về VN. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được. Mong cơ quan chức năng xử lý tận gốc vấn nạn này".

"Nhiều người bây giờ ngại đi xe ôm, taxi truyền thống là vì vậy. Họ sợ bị cảnh "chặt chém" trong khi xe công nghệ rất gọn lẹ, rõ ràng vụ tiền bạc. Đã đến lúc những người làm trong lĩnh vực này cần nhìn nhận lại, và cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc để giữ hình ảnh đẹp cho du lịch Việt", BĐ Phạm Hiếu ý kiến.