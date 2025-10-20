Cảng Cam Ranh đón tấn hàng thứ 3 triệu, vượt kế hoạch cả năm 2025

Theo cảng Cam Ranh, năm 2025 dù đối mặt nhiều thách thức nhưng đơn vị vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Sau 9 tháng đầu năm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 3 triệu tấn, tăng 51% so với cùng kỳ 2024 và vượt chỉ tiêu cả năm. Dự kiến đến hết năm, cảng Cam Ranh sẽ đạt khoảng 3,7 triệu tấn hàng, tăng 53% so với năm trước.

Một góc cảng Cam Ranh ẢNH: V.N

Cơ cấu hàng hóa qua cảng Cam Ranh vẫn tập trung vào các nhóm chính như đá xây dựng, dăm gỗ và cấu kiện bê tông. Trong đó, mặt hàng đá xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 285% so với cùng kỳ và 154% kế hoạch năm, nhờ nhu cầu lớn từ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, các mặt hàng khác như bê tông đúc sẵn, cát xây dựng, xi măng, máy móc, mật đường… đều tăng trưởng hai con số, góp phần giữ vững đà tăng trưởng hai con số.

Tính đến hết tháng 9.2025, cảng Cam Ranh đã tiếp nhận 653 lượt tàu, trong đó có 16 tàu nước ngoài. Doanh thu 9 tháng đạt 176 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; riêng doanh thu khai thác cảng đạt hơn 101 tỉ đồng (tăng 55%), còn mảng logistics - thương mại đạt hơn 73 tỉ đồng (tăng 21%).

Từ tháng 4.2025, cảng Cam Ranh đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ thương mại logistics, đồng thời hợp tác với cảng Quy Nhơn triển khai dịch vụ vận chuyển từ mỏ đến công trình. Nhờ đó, cảng đã phát triển thêm 30 khách hàng mới, đóng góp 550.000 tấn hàng vào sản lượng chung.

Không dừng lại ở đó, cảng Cam Ranh đang chuẩn bị khởi công dự án Tổng kho xăng dầu liên doanh với PV OIL, có sản lượng dự kiến 200.000 tấn/năm. Giai đoạn 2025 - 2030, cảng sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng bến, nâng cấp năng lực tiếp nhận tàu đến 70.000 DWT, từng bước khẳng định vai trò là cảng biển chiến lược của khu vực nam Trung bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số, phát triển dịch vụ và đảm bảo an toàn lao động của cảng Cam Ranh. Ông Toàn đề nghị đơn vị tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, hướng tới mốc 4 triệu tấn hàng hóa trong năm 2026, đồng thời phát triển theo hướng cảng xanh, cảng thông minh, hiện đại và bền vững.