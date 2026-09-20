Cảng Chân Mây lần đầu đón tàu chuyên chở ô tô xuất khẩu sang Thái Lan

​Ngày 20.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đại Phong, Trưởng phòng Khai thác container cảng Chân Mây (thành phố Huế), cho biết cảng vừa lần đầu tiên tiếp nhận tàu chuyên chở ô tô xuất khẩu đi nước ngoài.

Tàu RORO LORD VISHNU của hãng tàu NYK cập bến số 1 cảng Chân Mây để bốc xếp lô xe buýt điện xuất khẩu ẢNH: ĐẠI PHONG

​Cụ thể, tàu LORD VISHNU của hãng tàu NYK (Nhật Bản) đã cập bến số 1 cảng Chân Mây để xếp dỡ lô xe buýt thuần điện KIMLONGB30-EV do Tập đoàn Kim Long Motor sản xuất, xuất khẩu sang cảng Laem Chabang (Thái Lan).

​Theo ông Phong, đây là chuyến tàu RORO (Roll-on/Roll-off) chuyên chở ô tô và phương tiện tự hành đầu tiên cập cảng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong việc đa dạng hóa dịch vụ cảng biển tại Chân Mây, từ phục vụ hàng tổng hợp, container, tàu du lịch nay có thêm dịch vụ tiếp nhận dòng tàu vận chuyển xe chuyên dụng, góp phần nâng cao vị thế của cảng trên bản đồ hàng hải khu vực.

Lô xe buýt thuần điện KIMLONGB30-EV do Kim Long Motor sản xuất được xuất sang thị trường Thái Lan ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

​Lô hàng xuất khẩu thuộc Kim Long Motor, đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Các dòng xe buýt của doanh nghiệp được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa với tỷ lệ nội địa hóa đạt 90% đối với xe động cơ diesel và 60% đối với xe thuần điện (dự kiến nâng lên 90% vào cuối năm 2026).

Trước chuyến hàng này, ngày 15.9, Kim Long Motor đã ra mắt các mẫu xe buýt thương hiệu KIM LONG tại Bangkok (Thái Lan).

Theo ông Phong, ​việc đón thành công tàu LORD VISHNU khẳng định năng lực hạ tầng của cảng Chân Mây, tạo tiền đề cho kế hoạch vận chuyển 104 chiếc xe buýt điện tiếp theo; giúp tối ưu hóa chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp chế tạo của miền Trung trên thị trường quốc tế.



