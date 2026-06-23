Tập kết than lộ thiên ở cảng Chân Mây gây ô nhiễm

"Bụi than nhiều đến mức phủ thành một lớp dày đặc lên khắp các mặt đường. Cứ mỗi lần xe tải chạy qua là bụi lại tung tóe, bủa vây khắp nơi khiến chúng tôi ngạt thở, không tài nào chịu nổi", đó là lời than thở của một trong số hàng trăm công nhân đang làm việc tại khu cảng Chân Mây, bức xúc phản ánh đến Báo Thanh Niên.

Ô nhiễm nghiêm trọng từ những "núi than"

Ghi nhận tại hiện trường khu vực cảng Chân Mây vào tháng 6.2026 cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí bởi bụi than ở đây đang diễn ra rất nghiêm trọng. Qua quan sát, tại khu vực này hiện có 2 đơn vị đang hoạt động tập kết than quy mô lớn bằng hình thức chứa lộ thiên là Công ty CP Phú Thái Global và Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN.

Hai bãi tập kết than này nằm cạnh nhau, có diện tích sử dụng lớn, lên tới hơn 5 ha/bãi. Tại đây, khối lượng than khổng lồ được chất thành những ngọn núi cao hàng chục mét. Điều đáng nói là với khối lượng vật liệu dễ phát tán như vậy, nhưng hai doanh nghiệp này chỉ che chắn sơ sài bằng bạt. Do không được lưu giữ trong hệ thống kho bãi khép kín khiến các bãi than này trở thành nguồn phát tán ô nhiễm di động bất kể ngày đêm.

Bãi tập kết than lộ thiên ở cảng Chân Mây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các hoạt động vận chuyển than gây ô nhiễm nghiêm trọng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong các khu bãi, hoạt động cơ giới diễn ra liên tục với tần suất cao. Bắt đầu từ sáng sớm, hàng chục máy móc liên tục hoạt động, phục vụ việc đào xới, múc than lên xuống. Mỗi khi máy móc hoạt động, bụi than lập tức bay mịt mù. Chỉ cần gặp một cơn gió, bụi than từ các đỉnh núi lộ thiên này sẽ bay tứ tung, làm đen nghịt cả một khoảng không gian lớn trên không trung mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy.

Phía bên ngoài, bụi than xuất hiện với mật độ dày đặc trên một số tuyến đường xung quanh khu vực cảng Chân Mây. Mỗi khi có phương tiện di chuyển qua, lớp bụi này lại bị cuốn ngược lên, bay tung tóe vào không trung. Chỉ cần đứng tác nghiệp tại khu vực này trong vòng vài phút, phóng viên đã không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt, bức bối do bị bụi than liên tục "tấn công".

Bụi than tạo thành một lớp dày trên mặt đường ở khu vực cảng Chân Mây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Con đường dẫn vào cảng Chân Mây bị bụi than bao vây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Than chất cao như núi, không được che chắn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cảng Chân Mây là một trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền hạng sang ở khu vực Đông Nam Á. Hằng năm, nơi đây đón những đoàn khách quốc tế lớn đến với Huế và miền Trung, đóng vai trò là cửa ngõ hàng hải quan trọng của thành phố di sản. Việc tập kết, vận chuyển và xuất nhập than gây ô nhiễm tại cảng Chân Mây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động xuất nhập hàng hóa giao thương khác và hình ảnh du lịch của thành phố di sản.

Hoạt động khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý

Trao đổi với PV Thanh Niên về tình trạng trên, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế (gọi tắt Ban quản lý) khẳng định việc tập kết than tại đây đã phát sinh nhiều vấn đề hệ lụy về môi trường đúng như phản ánh của báo chí. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng chỉ rõ cả hai doanh nghiệp hoạt động tập kết than tại đây đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Theo đại diện Ban quản lý, dự án Kho bãi phục vụ sản xuất kinh doanh tại khu cảng Chân Mây của Công ty CP Phú Thái Global và dự án Trung tâm logistics và thương mại dịch vụ Chân Mây của Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN đều đã được Ban quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mục tiêu của hai dự án này là đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi, các công trình phụ trợ, lắp đặt máy móc thiết bị để lưu giữ, xếp dỡ hàng hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến vận tải và phục vụ lưu thông hàng hóa qua cảng Chân Mây.

Xe chở than vào bãi Công ty CP Phú Thái Global gây bụi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoạt động đào xới than diễn ra suốt ngày, gây bụi nghiêm trọng ở khu vực cảng Chân Mây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, dự án của Công ty CP Phú Thái Global có công trình cấp 2, theo quy định của pháp luật về xây dựng, công ty này phải lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng để được kiểm tra trước khi đưa công trình, hạng mục công trình đi vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, Ban quản lý vẫn chưa nhận được báo cáo kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

Tương tự, đối với dự án của Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN có công trình cấp 3. Theo quy định, sau khi hoàn thành hoạt động xây dựng, công ty tự tiến hành nghiệm thu và báo cáo kết quả nghiệm thu theo quy định. Tuy nhiên Ban quản lý khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả nghiệm thu của công ty này.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện dự án của 2 công ty này cũng như quá trình kiểm tra hiện trường, Ban quản lý cho biết 2 công ty này đang trong quá trình thi công, xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Hiện họ cho một số doanh nghiệp thuê bãi để lưu chứa tạm thời than và dăm gỗ; nguồn than chủ yếu được nhập khẩu bằng tàu biển từ nước ngoài qua cảng Chân Mây để phân phối đi các điểm tiêu thụ.

Bụi than bay đen trên không trung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bụi than bay theo gió nhuộm đen diện tích lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện Ban quản lý khẳng định việc 2 doanh nghiệp này đưa vào hoạt động và khai thác dự án trước tiến độ đã được cấp phép nhưng chưa hoàn thành thủ tục theo quy định là chưa đảm bảo điều kiện theo quy định. Ban quản lý đã làm việc với các doanh nghiệp này, qua đó yêu cầu các công ty thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy hoạch, hồ sơ môi trường đã phê duyệt. Ngoài các yêu cầu về triển khai thực hiện một số giải pháp tạm thời nhằm hạn chế tình trạng bụi than phát tán gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, các doanh nghiệp có cam kết đang nghiên cứu chuyển đổi sang các mặt hàng khác và xây dựng kho lưu chứa để đảm bảo các vấn đề về môi trường.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.