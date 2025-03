Cảng miễn thuế đột phá kinh tế

Động lực cạnh tranh của nhiều nước

Chủ trì buổi làm việc ngày 24.2 vừa qua với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo gợi mở nhiều sáng kiến để đột phá nhiều ngành kinh tế. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị nghiên cứu hình thành mô hình "Cảng miễn thuế" để đưa VN trở thành trung tâm logistics lớn. Đồng thời, phát triển "Cổng một cửa đầu tư quốc gia" nhằm tăng cường thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

VN có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm logistics của khu vực. Trong ảnh: Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) Ảnh: Kim Liên

Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư cùng lúc "đặt hàng" cảng miễn thuế và "Cổng một cửa đầu tư quốc gia". Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, các quốc gia đang tìm kiếm chiến lược đổi mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Các khu thương mại tự do (FTZ) với quy định được nới lỏng và thủ tục hải quan hợp lý để tạo ra một môi trường chuyên biệt chính là lựa chọn hàng đầu với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á có lợi thế về vị trí địa lý như cảng biển và cơ sở hạ tầng thuận lợi.

Đơn cử như Singapore, chính sách thuế và độ thuận lợi trong thủ tục hành chính là 2 trong số những yếu tố quan trọng hàng đầu đưa đảo quốc sư tử trở thành trung tâm logistics lớn nhất khu vực. Các FTZ của Singapore cho phép nhập khẩu, bán hoặc xuất khẩu hàng hóa mà không phải chịu thuế hải quan, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế hàng hóa và dịch vụ.

Để tạo thuận lợi cho thương mại, Singapore đã triển khai "Cửa sổ đơn quốc gia" đầu tiên trên thế giới vào năm 1989, giúp số hóa và hợp lý hóa quy trình phê duyệt giấy phép thương mại. Với hơn 35 cơ quan hoạt động trên nền tảng này, đòi hỏi toàn bộ chính phủ Singapore phải thay đổi tư duy từ "kiểm soát thương mại" sang "tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại". Ngày nay, giấy phép có thể được phê duyệt trực tuyến bằng một tài liệu điện tử, chỉ trong vòng vài phút. Tuy nhiên, mỗi lô hàng có thể liên quan đến nhiều bên và nhiều tài liệu hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất đến công ty hậu cần, công ty tài chính thương mại và người tiêu dùng. Do đó, để duy trì vị trí "anh cả" trong ngành logistics, một "Cửa sổ đơn quốc gia" nâng cao hiện đang tiếp tục được Singapore tiến hành, để tích hợp càng nhiều càng tốt giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp vào một nền tảng kỹ thuật số duy nhất.

Tương tự, cảng Hồng Kông là một trong những cảng container lớn nhất thế giới và cũng là một trong những cảng phát triển nhất. Để đạt được vị thế như vậy, cảng Hồng Kông nổi tiếng với tốc độ xử lý nhanh chóng lưu lượng hàng hải và thời gian quay vòng. Là thành viên sáng lập của Tổ chức Thương mại thế giới và theo đuổi chính sách thương mại tự do không tính thuế hải quan, Hồng Kông là cảng tự do toàn diện, thu hút rất nhiều công ty nước ngoài. Đầu tiên, nhờ sự dễ dàng trong việc đăng ký và tuân thủ quy định, thứ hai là không có thuế bán hàng, thuế cổ tức và nhiều loại thuế khác có ở nơi khác. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ giới hạn với đồ uống có cồn, thuốc lá, dầu hydrocarbon và rượu methyl, bất kể chúng được nhập khẩu hay sản xuất tại địa phương.

Trên thế giới, cảng tự do là mô hình ngày càng được nhiều nước triển khai để khai thác triệt để, coi như chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng xã hội. Số lượng cảng tự do hoặc khu kinh tế đặc biệt trên toàn cầu đã tăng từ khoảng 79 vào năm 1975 lên khoảng 3.500 hiện nay trên toàn thế giới.

Chớp thời cơ bứt tốc

Theo chuyên gia logistics Lê Duy Hiệp, khái niệm "cảng miễn thuế" mà Tổng Bí thư đưa ra có thể hiểu là mô hình cảng nằm trong khu thương mại tự do hoặc khu phi thuế quan. Đây sẽ là nơi diễn ra những trao đổi thương mại quốc tế nhằm kích thích thương mại, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, thu hút vốn FDI vào VN. Mục đích chính của khu thương mại tự do là khuyến khích hoạt động kinh tế và tăng cường sản xuất tại địa phương. Các yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ điều này là các ưu đãi miễn thuế hoặc thuế quan và thuế hải quan hoãn lại. Trong một cảng thuộc khu thương mại tự do, hàng hóa có thể được nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu mà không phải chịu thuế hải quan hoặc thuế trong nước. Các loại thuế này được trả khi sản phẩm đi vào nền kinh tế trong nước, thường ở mức thuế suất thấp hơn…

Đặc biệt, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan sẽ đi kèm yêu cầu cắt giảm rất nhiều về thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối nhất cản trở ngành logistics cũng như ngành cảng biển VN phát triển tương xứng với tiềm năng.

"Trở thành trung tâm logistics của khu vực hay thế giới là điều mà lâu nay chúng ta nói rất nhiều. VN hội tụ đầy đủ tiềm năng, năng lực, nhưng sẽ không thể làm được nếu không tích hợp được những chức năng thương mại mà thế giới yêu cầu. Đó là khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu thương mại tự do, cảng trung chuyển… Thời gian qua, hệ thống chính sách, điều chỉnh pháp luật của VN đã nói đến những khái niệm này và trao cơ chế mở cho một số địa phương thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý rất tốt. Tiếp đến, cần lập cơ chế kiểm soát, tiếp tục điều chỉnh hệ thống quy định của nhà nước liên quan đến xuất nhập khẩu, hải quan, thuế… cho phù hợp. Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa các nước lớn đang biến động, VN đang có lợi thế cạnh tranh trong cuộc chuyển dịch làn sóng đầu tư, sản xuất thì việc hình thành các khu thương mại tự do, miễn thuế gắn với cảng biển sẽ là cú hích rất lớn cho kinh tế VN tăng trưởng vượt lên", ông Lê Duy Hiệp nhấn mạnh.

Báo cáo mới nhất của Bộ Công thương chỉ rõ: Đà Nẵng, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu là những địa phương có tiềm năng lớn để phát triển mô hình khu thương mại tự do gắn với cảng biển, do các địa phương này được mệnh danh là "thủ phủ" công nghiệp và cảng biển. Đơn cử như Bà Rịa-Vũng Tàu sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu tiên tiến, trong đó cụm cảng Cái Mép-Thị Vải đóng vai trò chủ chốt, khẳng định vị thế là một trong những cụm cảng biển lớn nhất VN với tổng công suất lên đến hơn 18 triệu TEU/năm. Đây còn là một trung tâm công nghiệp lớn, sở hữu nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất hiện đại. Tương tự, Hải Phòng là một trong những thành phố cảng lớn nhất và quan trọng nhất của VN, một trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía bắc, với nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất lớn. Ngoài ra, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương với nhiều tiềm năng cũng được Bộ Công thương nhấn mạnh nên được cân nhắc thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển.

Bên cạnh những khu vực trọng điểm nói trên, ông Lê Duy Hiệp gợi ý nên nghiên cứu phát triển mô hình này tại cụm cảng Chu Lai - Quảng Nam. Cảng này mới được đầu tư khánh thành rất lớn, có vị trí chiến lược, kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch của Quảng Nam và khu vực miền Trung. Đồng thời, quy tụ nhiều khu công nghiệp mạnh, dư địa phát triển rất lớn.

Nếu chúng ta xây dựng thành công các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan thì đây chính là động lực mới, mạnh góp phần rất lớn trong tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.