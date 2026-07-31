Càng nghỉ ngơi càng thấy mệt: Điều gì xảy ra bên trong cơ thể?

Ngủ nhiều hơn hoặc dành cả ngày để nghỉ ngơi có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái uể oải vì những nguyên nhân sau:

Ít vận động làm giảm năng lượng

Nghỉ ngơi không có nghĩa là nằm hoặc ngồi yên cả ngày. Trên thực tế, nếu cơ thể ít vận động trong thời gian dài, hệ tuần hoàn sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn, lưu lượng máu đến cơ và não giảm, quá trình chuyển hóa năng lượng cũng chậm lại. Hệ quả là khiến cơ thể có cảm giác nặng nề, lười vận động và thiếu sức sống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nghỉ ngơi quá nhiều đôi khi cũng khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngược lại, chỉ cần duy trì các hoạt động nhẹ như đi bộ, đạp xe chậm hoặc tập vài động tác kéo giãn cũng có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, đưa nhiều ô xy đến não. Vì vậy, nhiều người cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn sau khi đi bộ khoảng 20 - 30 phút thay vì nằm nghỉ cả ngày.

Làm rối loạn đồng hồ sinh học

Cơ thể con người hoạt động theo một đồng hồ sinh học tự nhiên kéo dài trong 24 giờ. Đồng hồ này kiểm soát thời điểm ngủ và thức, đồng thời điều hòa nhiều hoạt động quan trọng như tiết hoóc môn và duy trì sự tỉnh táo trong ngày.

Khi thường xuyên ngủ nướng, thức dậy quá muộn hoặc thay đổi giờ ngủ vào cuối tuần, đồng hồ sinh học sẽ bị xáo trộn. Lúc này, não bộ và cơ thể không còn phối hợp nhịp nhàng như bình thường. Kết quả là dù ngủ rất lâu, chúng ta vẫn thức dậy với cảm giác nặng đầu, uể oải và khó tập trung.

Mệt mỏi do bệnh tiềm ẩn

Nếu cơ thể luôn cảm thấy mệt dù đã ngủ đủ và nghỉ ngơi hợp lý, nguyên nhân có thể nằm ở một số vấn đề sức khỏe. Có nhiều bệnh lý có thể khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải kéo dài.

Những bệnh này thường là thiếu máu, thiếu sắt, suy giáp, tiểu đường, thiếu vitamin B12, hội chứng ngưng thở khi ngủ hoặc các rối loạn tâm lý như trầm cảm, lo âu. Trong nhiều trường hợp, mệt mỏi là triệu chứng đầu tiên xuất hiện trước khi người bệnh nhận ra những dấu hiệu khác.

Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên chuyên san Deutsches Ärzteblatt International cho thấy mệt mỏi là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người bệnh đi khám. Triệu chứng này có thể xuất hiện sớm ở nhiều bệnh lý như rối loạn giấc ngủ, suy giáp, thiếu máu, tiểu đường và trầm cảm.

Khi nào nên đi khám

Cảm giác mệt mỏi sau một thời gian làm việc căng thẳng, thức khuya hoặc vừa khỏi bệnh thường sẽ cải thiện sau vài ngày. Tuy nhiên, nếu cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi trong nhiều tuần, ngủ đủ nhưng vẫn uể oải, ảnh hưởng đến công việc thì không nên chủ quan.

Người mắc cũng nên đi khám nếu mệt mỏi đi kèm các dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, khó thở, đau ngực, sốt kéo dài hoặc giảm khả năng tập trung rõ rệt, theo Medical News Today.