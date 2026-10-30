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    Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 3 năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU

    Mai Vọng
    Mai Vọng
    Ngày 30.10, Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (TCTT) chính thức đón TEU hàng hóa xuất nhập khẩu thứ 1 triệu trong năm 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cảng đạt cột mốc sản lượng này.
    Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 3 năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU- Ảnh 1.

    Các đại biểu thực hiện nghi thức đón TEU thứ 1 triệu thông qua cảng TCTT

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Thành tích được xác lập trong quá trình khai thác tàu CSCL BOHAI SEA, thuộc tuyến dịch vụ AAC của hãng tàu COSCO SHIPPING, đúng dịp kỷ niệm 11 năm ngày thành lập công ty (30.10.2015 - 30.10.2026).

    Đây là dấu mốc ý nghĩa, khẳng định năng lực tổ chức khai thác, chất lượng dịch vụ và vị thế ngày càng vững chắc của TCTT trong chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế. 

    Sau 11 năm xây dựng và phát triển, cảng đã đạt tổng sản lượng hàng hóa thông qua gần 8 triệu TEU; năng suất giải phóng tàu lập kỷ lục 168,8 container/giờ, chiếm gần 18% thị phần khai thác cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

    Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 3 năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU- Ảnh 2.

    Lãnh đạo cảng TCTT chúc mừng đoàn thủy thủ tàu CSCL Bohai Sea cập cảng an toàn

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Những kết quả trên là thành quả của quá trình nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và chất lượng khai thác; trong đó, mỗi chuyến tàu, mỗi container hàng hóa đều gắn với tinh thần trách nhiệm, cam kết về an toàn và chất lượng phục vụ khách hàng, đối tác. 

    Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường vận tải biển còn nhiều biến động, việc duy trì đà tăng trưởng và liên tiếp chinh phục mốc 1 triệu TEU thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, cùng sự đồng hành, tin tưởng của các hãng tàu, khách hàng và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

    Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 3 năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU- Ảnh 3.

    Tàu CSCL Bohai Sea khai thác trên tuyến dịch vụ AAC cập cảng TCTT

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TCTT luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho gần 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động; tích cực thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội trên địa bàn. 

    Thông qua các phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", công ty đã đóng góp gần 3 tỉ đồng cho các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

    Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 3 năm liên tiếp đạt mốc 1 triệu TEU- Ảnh 4.

    Toàn cảnh cảng TCTT

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Dấu mốc 1 triệu TEU đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập không chỉ là thành quả đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động TCTT. 

    Đây cũng là động lực để tập thể Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững chất lượng dịch vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn trong chặng đường tiếp theo.



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    Cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải TEU

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