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    Tân Cảng - Cái Mép lần đầu tiên đón tàu 'khủng' sử dụng nhiên liệu kép

    Mai Vọng
    Mai Vọng
    Ngày 23.10, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đã kết nối hành trình hàng hải xanh khi đón tàu mẹ container YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng.
    Tân Cảng - Cái Mép lần đầu tiên đón tàu 'khủng' sử dụng nhiên liệu kép- Ảnh 1.

    Sự kiện tàu mẹ YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng tiếp tục khẳng định năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ của TCIT, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các hãng tàu quốc tế trong xu hướng phát triển hàng hải xanh

    ẢNH: CÔNG HOAN

    YM WAYFINDER là một trong 5 tàu sử dụng công nghệ nhiên liệu kép LNG được hãng tàu Yang Ming bắt đầu tiếp nhận từ năm 2026. Tàu container thế hệ mới này dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT, sức chở khoảng 15.500 TEU. Tàu được trang bị động cơ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, cùng các hệ thống giám sát, tiết kiệm năng lượng tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tác động đến môi trường.

    Tàu hoạt động trên tuyến dịch vụ EC2 thuộc mạng lưới Premier Alliance, kết nối trực tiếp Việt Nam với thị trường Bắc Mỹ, theo hải trình: Cái Mép (TCIT) - Yantian - Ningbo - Shanghai - Pusan - Manzanillo - Savannah - Charleston - Norfolk - Halifax - Singapore - Cái Mép (TCIT).

    Tân Cảng - Cái Mép lần đầu tiên đón tàu 'khủng' sử dụng nhiên liệu kép- Ảnh 2.

    Đại diện TCIT cùng Yang Ming chào đón tàu YM WAYFINDER

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Việc đưa vào khai thác các thế hệ tàu hiện đại, sử dụng nhiên liệu kép thể hiện định hướng phát triển bền vững của Yang Ming. Tiếp nối định hướng này, Yang Ming đã đặt đóng thêm 7 tàu khoảng 16.000 TEU, dự kiến bàn giao giai đoạn 2028 - 2029, với thiết kế sẵn sàng sử dụng nhiên liệu amoniac trong tương lai. Đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong vận tải biển.

    Ông Kevin Wang, Giám đốc Khai thác và Logistics Yang Ming Việt Nam, đánh giá cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ và sự phối hợp hiệu quả của TCIT; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả khai thác, hướng tới phát triển vận tải biển bền vững.

    Tân Cảng - Cái Mép lần đầu tiên đón tàu 'khủng' sử dụng nhiên liệu kép- Ảnh 3.

    Tàu mẹ YM WAYFINDER làm hàng tại cảng TCIT

    ẢNH: CÔNG HOAN

    Với sự đồng hành và hỗ trợ của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, TCIT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, giải pháp khai thác cảng hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển chuỗi logistics xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

    Việc đón tàu YM WAYFINDER không chỉ khẳng định năng lực tiếp nhận, khai thác tàu container trọng tải lớn của TCIT, mà còn củng cố quan hệ hợp tác giữa cảng và hãng tàu Yang Ming, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối thương mại quốc tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

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