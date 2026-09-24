Chuyến tàu container đầu tiên vượt sông biển từ cảng của Trung Quốc về đến Cần Thơ

Ngày 24.9, tại cảng Cái Cui, Công ty CP Cảng Cần Thơ cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục, từ cảng Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến cảng Cần Thơ an toàn, thuận lợi.

Chuyến tàu đầu tiên của tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục, từ cảng Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về đến cảng Cần Thơ thuận lợi ẢNH: THANH DUY

Kênh đào Bình Lục là công trình kết nối hệ thống đường thủy Tây Giang với vịnh Bắc Bộ, tạo thêm một lối ra biển trực tiếp cho tỉnh Quảng Tây nói riêng và khu vực tây nam Trung Quốc nói chung. Ngày 16.9 vừa qua, khi tuyến kênh chính thức đưa vào khai thác, tuyến vận tải ngoại thương sông biển trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ cũng đồng thời thực hiện chuyến tàu đầu tiên.

Sau chuyến mở màn thành công, tuyến cảng Nam Ninh - Cần Thơ sẽ triển khai với tần suất 2 chuyến/tháng; thời gian hải trình 7 ngày. Dự kiến, tuyến vận hành với các tàu container sông biển trọng tải toàn phần 4.900 DWT/500TEUs; các tàu container khai thác có tỷ lệ 25% là container lạnh và 75% container khô.

Trước đó, quá trình chuẩn bị cho sự kết nối trên đã được các bên triển khai từ trước khi kênh đào Bình Lục chính thức vận hành. Cụ thể, ngày 4.8, tàu M/V LI DA TONG 2 HAO từ cảng Khâm Châu đã cập cảng Cái Cui để thử nghiệm tuyến container quốc tế. Trong chuyến này, 66 container hàng nông sản từ ĐBSCL đã được bốc xếp tại cảng Cần Thơ để vận chuyển sang thị trường Quảng Tây Trung Quốc.

Chuyến tàu không chỉ đánh dấu bước kết nối trực tiếp giữa hai cảng, mà còn mở thêm một hành lang vận tải cho hàng hóa giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc và vùng ĐBSCL của Việt Nam ẢNH: THANH DUY

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, cho biết kênh Bình Lục mở một lối ra biển trực tiếp hơn cho mạng lưới đường thủy của Quảng Tây, còn tuyến Nam Ninh - Cần Thơ đưa lối ra ấy đến gần với ĐBSCL. Ý nghĩa của chuyến tàu vì vậy không chỉ nằm ở một hành trình vừa hoàn thành, mà mở ra một đường kết nối thường xuyên giữa hai vùng sản xuất, hai thị trường.

Theo đó, ĐBSCL có nguồn hàng lớn về lúa gạo, thủy sản, trái cây và các sản phẩm chế biến. Còn Quảng Tây và khu vực tây nam của Trung Quốc lại có thị trường rộng, có mạng lưới sản xuất, phân phối và những nhu cầu hàng hóa đa dạng. Khi hai đầu được kết nối bằng một dịch vụ vận tải phù hợp, doanh nghiệp có thêm lựa chọn để tổ chức xuất nhập khẩu. Các sản phẩm sẽ có thêm cơ hội đến thị trường với thời gian và chi phí hợp lý hơn.

Lãnh đạo Cần Thơ cũng nhấn mạnh, việc mở được tuyến mới là bước đầu. Việc duy trì tuyến bằng nguồn hàng ổn định và dịch vụ có sức cạnh tranh mới là kết quả cần hướng tới. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp khai thác tuyến và các đối tác cần tập trung vào 3 việc. Đó là phải tìm được nguồn hàng hai chiều, phải cung cấp một dịch vụ thuận tiện từ đầu đến cuối hành trình, phải thường xuyên đánh giá và hoàn thiện tuyến trên cơ sở khai thác thực tế.