Cảng Trung Nam Cà Ná đón chuyến tàu chở dăm gỗ đầu tiên đi Nhật Bản

Tàu Princess Lily mang quốc tịch Liberia, do Công ty Daio Kaiun (Nhật Bản) làm chủ tàu, cập cảng Trung Nam Cà Ná (xã Cà Ná, Khánh Hòa) để nhận hàng dăm gỗ xuất khẩu. Chuyến hàng đánh dấu lần đầu tiên dăm gỗ được xuất khẩu sang Nhật Bản thông qua cảng này.

Princess Lily là tàu chuyên dụng chở dăm gỗ, đóng năm 2021, dài gần 200 m, trọng tải khoảng 49.400 tấn. Tàu thuộc tập đoàn giấy Daio Paper (Nhật Bản), chuyên vận chuyển dăm gỗ về các nhà máy giấy của tập đoàn.

Chủ hàng là Công ty TNHH Thương mại Đằng Phong, doanh nghiệp chuyên chế biến, xuất khẩu dăm gỗ sang Nhật Bản và Trung Quốc, có hoạt động chế biến tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Đại diện doanh nghiệp cho biết khối lượng hàng trong chuyến này đạt 22.000 tấn dăm gỗ khô.

Tàu Princess Lily cập cảng Trung Nam Cà Ná (Khánh Hòa), nhận dăm gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản ẢNH: BÁ DUY

Đại diện VOSA Nha Trang (chi nhánh của Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam, thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) cho biết đơn vị đảm nhận vai trò đại lý tàu cho chuyến Princess Lily. Sự kiện không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động xuất khẩu dăm gỗ sang Nhật Bản mà còn là dấu mốc trong quá trình khai thác dịch vụ hàng hải tại cảng Trung Nam Cà Ná.

Việc bổ sung tuyến xuất khẩu dăm gỗ sang Nhật Bản qua cảng Cà Ná giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn cảng xếp hàng. Đây cũng là cơ sở để phát triển các tuyến vận chuyển và dịch vụ logistics gắn với nguồn hàng từ Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và khu vực lân cận.

Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná là cảng biển loại II, có quy mô hơn 566 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 37.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch, cảng có 18 bến, công suất thiết kế khoảng 27 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn.

Cảng Trung Nam Cà Ná thuộc giai đoạn 1 của dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 5.626 tỉ đồng. Bến 1A đã đưa vào khai thác từ tháng 3.2023, trong khi bến 1B phấn đấu hoàn thành vào tháng 6.2027.

Theo kế hoạch phát triển cảng biển giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Khánh Hòa, Cảng biển tổng hợp Cà Ná được định hướng phát triển thành cảng nước sâu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và công nghiệp địa phương, kết hợp trung tâm dịch vụ logistics liền cảng và cảng cạn.