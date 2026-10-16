Phường Cam Lâm của Khánh Hòa có gì khi trở thành đô thị sân bay hiện đại?

Ngày 15.10, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết công nhận xã Cam Lâm là đô thị loại III và đề án thành lập phường Cam Lâm trên cơ sở nguyên trạng xã hiện nay. Đây là bước chuyển quan trọng, tạo nền tảng để địa phương đẩy mạnh đô thị hóa, hoàn thiện hạ tầng và khai thác lợi thế kết nối giao thông, du lịch biển.

Ba phân khu định hình không gian đô thị

Xã Cam Lâm có diện tích hơn 169 km², được hình thành từ thị trấn Cam Đức, các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và một phần các xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Cam An Bắc, Cam An Nam, Suối Tân thuộc huyện Cam Lâm cũ.

Nằm giữa Nha Trang và Cam Ranh, Cam Lâm có lợi thế về giao thương, thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ. Địa phương tiếp giáp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, có quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam đi qua, đồng thời kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía đông và các tuyến giao thông liên vùng đến Tây nguyên.

Cam Lâm có hơn 13 km bờ biển, trong đó có Bãi Dài thuộc Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, với tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ ven biển ẢNH: NHÂN ĐINH

Không chỉ có lợi thế giao thông, Cam Lâm còn sở hữu cảnh quan đa dạng với núi, rừng, sông, suối, hồ và khoảng 13 km bờ biển dọc bán đảo Cam Ranh. Bãi Dài, đầm Thủy Triều cùng các đảo ven bờ là những lợi thế để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ và kinh tế biển.

Theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cam Lâm được xác định là một động lực tăng trưởng mới, hướng đến mô hình đô thị sân bay hiện đại, xanh và thông minh.

Cụ thể hóa định hướng này, Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28.2.2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, tổ chức không gian đô thị thành 3 phân khu chính: trung tâm, ven biển và phía bắc.

Khu vực đầm Thủy Triều ở Cam Lâm ẢNH: NHÂN ĐINH

Trong đó, phân khu đô thị trung tâm, thuộc thị trấn Cam Đức cũ và một phần diện tích các xã lân cận, tập trung các chức năng hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Với lợi thế dân cư tập trung, địa hình tương đối bằng phẳng và kết nối quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam, khu vực này được định hướng phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Phân khu đô thị ven biển, thuộc khu vực Cam Hải Đông, có Bãi Dài, đầm Thủy Triều và các đảo ven bờ. Đây là không gian phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị ven biển chất lượng cao, gắn với các khu nghỉ dưỡng, thương mại, vui chơi giải trí. Cùng với khai thác tiềm năng kinh tế biển, khu vực cần bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan tự nhiên và hoàn thiện hạ tầng tại những nơi chưa được đầu tư đồng bộ.

Quốc lộ 1 qua Cam Lâm ẢNH: BÁ DUY

Phân khu đô thị phía bắc có lợi thế kết nối cao tốc Bắc - Nam phía đông, quốc lộ 1 và các tuyến giao thông liên vùng. Theo định hướng tại Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 12.8.2024, khu vực này sẽ phát triển các chức năng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Các khu đô thị - nông thôn gắn với công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ sản xuất cũng được định hướng hình thành.

Hướng đến đô thị sân bay, trung tâm dịch vụ và logistics

Theo định hướng quy hoạch, đô thị Cam Lâm, gồm các xã Cam Lâm, Suối Dầu và Cam An, sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực hướng đến mô hình đô thị sân bay gắn với du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm; đồng thời phát triển công nghệ cao, đô thị xanh, thông minh và trung tâm tài chính, trí tuệ, đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Khu vực xã Cam Lâm hiện nay dự kiến được nâng cấp thành phường Cam Lâm, giữ vai trò trung tâm, hạt nhân của đô thị Cam Lâm trong tương lai ẢNH: UBND KHÁNH HÒA

Trong không gian phát triển đó, phường Cam Lâm tương lai giữ vai trò trung tâm, hạt nhân của đô thị, kết nối Nha Trang với Cam Ranh, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và hình thành các khu đô thị chất lượng cao. Định hướng quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính Nha Trang và Cam Lâm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương đang triển khai các dự án theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, tập trung vào giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phục vụ dân sinh.

Các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế dọc biển Bãi Dài, xã Cam Lâm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương ẢNH: NHÂN ĐINH

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã hơn 93 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 38 tỉ đồng, ngân sách xã quản lý 55 tỉ đồng.

Nguồn vốn được ưu tiên cho các công trình giao thông như đường liên thôn Bãi Giếng 2 - Bãi Giếng 3, đường khu dân cư thôn Suối Cát, tuyến từ đồn Cao Su đến Dốc Sạn, đường Lý Thái Tổ nối dài và một số tuyến đường dân sinh khác. Các công trình chiếu sáng công cộng cũng được đầu tư nhằm cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang cảnh quan.

Song song với đầu tư hạ tầng, Cam Lâm triển khai lập quy hoạch chi tiết tại các khu vực trọng điểm, làm cơ sở quản lý xây dựng, thu hút đầu tư và sử dụng đất theo định hướng phát triển chung. Cơ cấu kinh tế địa phương đang hướng đến mô hình đa chức năng, trong đó đô thị, dịch vụ, du lịch và logistics ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là cửa ngõ đón khách quốc tế đến Khánh Hòa, tạo lợi thế kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương ẢNH: UBND KHÁNH HÒA

Hàng loạt dự án lớn tạo động lực phát triển

Du lịch là một trong những lĩnh vực nổi bật tại Cam Lâm. Khu vực biển Bãi Dài hiện thu hút các tập đoàn du lịch trong và ngoài nước đầu tư hàng chục khu nghỉ dưỡng, tạo nền tảng phát triển dịch vụ du lịch và đô thị ven biển.

Đáng chú ý, tháng 6.2025, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Liên danh Công ty đô thị mới Cam Lâm do Công ty cổ phần Vinhomes đứng đầu thực hiện dự án Khu đô thị mới Cam Lâm, với tổng mức đầu tư 285.267 tỉ đồng.

Với vị trí kết nối Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lợi thế du lịch biển và định hướng quy hoạch đến năm 2045, Cam Lâm được kỳ vọng trở thành đô thị sân bay hiện đại, trung tâm dịch vụ, du lịch và logistics của Nam Trung bộ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, bảo đảm kết nối giữa các phân khu, đồng thời gắn phát triển đô thị với bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để Cam Lâm phát huy lợi thế, đóng góp vào mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.