Khánh Hòa sẽ thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước

Ngày 15.10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định đối với 25 nghị quyết trên các lĩnh vực nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong đó, HĐND tỉnh thông qua 2 nghị quyết về công nhận xã Cam Lâm và xã Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III. Đồng thời, thông qua nghị quyết về Đề án thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước trên cơ sở nguyên trạng 2 xã cùng tên.

HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp thứ 3 ẢNH: KỲ NAM

Các đại biểu HĐND thông qua nghị quyết về Đề án thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước ẢNH: KỲ NAM

Theo đề án, xã Cam Lâm có diện tích tự nhiên 167,27 km², quy mô dân số 95.716 người. Địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Cam Đức, các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Tân, Cam An Bắc, Cam An Nam và Suối Tân (huyện Cam Lâm cũ).

Khánh Hòa dự kiến thành lập phường Cam Lâm ẢNH: BÁ DUY

Trong định hướng phát triển, đô thị Cam Lâm, gồm các khu vực Cam Lâm, Suối Dầu và Cam An, được xác định là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của tỉnh; hướng đến phát triển trung tâm tài chính, trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, đô thị sân bay gắn với du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm, thành phố công nghệ xanh, thông minh và trung tâm công nghệ cao.

Với vị trí trung tâm, xã Cam Lâm được xác định là hạt nhân của đô thị Cam Lâm, đóng vai trò kết nối Nha Trang với Cam Ranh, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và đô thị chất lượng cao của tỉnh.

Nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng dọc biển Bãi Dài ở xã Cam Lâm hiện tại ẢNH: BÁ DUY

Đối với xã Ninh Phước, địa phương có diện tích tự nhiên 65,36 km², quy mô dân số 71.033 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phước Dân cùng các xã Phước Thuận, Phước Hải (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Khu vực Ninh Phước và đô thị Phước Dân được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh phụ trợ, tập trung vào thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp, du lịch văn hóa và làng nghề, gắn với bản sắc văn hóa Chăm và vùng sản xuất nông nghiệp đặc thù.

Khánh Hòa dự kiến thành lập phường Ninh Phước, phát huy bản sắc văn hóa Chăm ẢNH: BÁ DUY

Theo đề án, việc thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước phù hợp với vai trò, vị trí và định hướng đô thị của 2 địa phương trong quy hoạch phát triển không gian đô thị, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý đô thị theo giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính

Việc thành lập các phường cũng được kỳ vọng tạo điều kiện đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các định hướng quản trị đô thị hiện đại bao gồm phát triển dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, căn cước công dân gắn chip, trí tuệ nhân tạo và hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh.

Khánh Hòa phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị trên 30% ẢNH: BÁ DUY

Đề án xác định việc thành lập 2 phường là bước chuyển cần thiết để thiết lập mô hình quản trị phù hợp với quy mô phát triển và vai trò của các địa phương, góp phần thực hiện định hướng xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, tháng 6.2026, HĐND tỉnh này đã thống nhất thông qua chủ trương nâng cấp 4 xã Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền thành phường trong năm 2026.

Như vậy, việc thành lập thêm 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước sẽ góp phần nâng tổng số phường của tỉnh từ 16 lên 22 trên tổng số 65 đơn vị hành chính cấp xã. Khi đó, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã của Khánh Hòa đạt 33,85%, đáp ứng tiêu chuẩn tỷ lệ phường từ 30% trở lên đối với thành phố trực thuộc Trung ương.