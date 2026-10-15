Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà nếu hộ dân lâm cảnh ‘màn trời chiếu đất’ do thiên tai

Ngày 15.10, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Chính sách áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại trong tình huống khẩn cấp về thiên tai được cơ quan có thẩm quyền công bố bằng quyết định.

Theo nghị quyết, hộ gia đình có nhà ở bị phá hủy hoàn toàn do thiên tai, không còn nơi ở được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà để xây dựng mới. Nhà bị hư hỏng nặng, không ở được thì được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa, cải tạo.

Mức hỗ trợ chỉ tính cho nhà chính, không tính các công trình phụ trợ, mỗi đối tượng được hỗ trợ 1 lần/năm. Người dân phải cư trú hợp pháp trên địa bàn tại thời điểm xảy ra thiên tai và có nhà bị hư hại được địa phương nơi cư trú xác nhận.

Đợt mưa lũ tháng 11.2025 tại Khánh Hòa đã khiến nhiều nhà dân ngập nặng, hư hỏng ẢNH: BÁ DUY

Mức hỗ trợ này cao hơn quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội. Theo quy định đó, chỉ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, với mức tối thiểu 40 triệu đồng/hộ khi làm lại nhà và 20 triệu đồng/hộ khi sửa chữa.

Bên cạnh nhà ở, mỗi nhân khẩu thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ bằng tiền mặt để người dân chủ động mua thuốc men, quần áo, dụng cụ sinh hoạt, sớm ổn định đời sống.

Học sinh tiểu học, THCS và THPT thuộc hộ gia đình bị thiên tai được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/đợt thiên tai để mua sắm dụng cụ học tập.

Rút kinh nghiệm để không bỏ sót người bị thiệt hại do thiên tai

Ở dự thảo trước đó, khoản hỗ trợ học tập chỉ dành cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên "có hoàn cảnh khó khăn" bị thiệt hại do thiên tai. Khi thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị làm rõ cơ sở xác định nhóm này, bởi không có tiêu chí cụ thể sẽ gây khó khăn khi triển khai.

UBND tỉnh giải trình, thực tế chi trả trong đợt lũ lụt cuối năm 2025 cho thấy khi thiên tai bất ngờ xảy ra, mức độ ảnh hưởng và thiệt hại đối với các gia đình trong vùng có thể trên diện rộng, mang tính toàn diện. Nếu áp dụng các tiêu chí định lượng cố định như hộ nghèo, hộ cận nghèo trong bối cảnh khẩn cấp sẽ gặp vướng mắc, có thể bỏ sót những đối tượng đang chịu thiệt hại nặng nề.

Vì vậy, để bảo đảm tính kịp thời, công bằng và thực tiễn, UBND tỉnh thống nhất bỏ tiêu chí "có hoàn cảnh khó khăn", mở rộng hỗ trợ cho toàn bộ học sinh thuộc hộ gia đình bị thiên tai.

Mỗi nhân khẩu thuộc hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng ẢNH: BÁ DUY

Nghị quyết được xây dựng từ kinh nghiệm hỗ trợ người dân sau đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22.11.2025. Khi đó, UBND tỉnh đã giao cho các xã, phường hơn 556,5 tỉ đồng; trong đó hơn 510,8 tỉ đồng được chi cho 510.807 nhân khẩu thuộc hộ có nhà bị ngập, bị ảnh hưởng sạt lở đất và hơn 45,7 tỉ đồng hỗ trợ 89.571 học sinh mua sắm lại sách vở, đồ dùng học tập.

Quá trình chi trả cũng bộc lộ vướng mắc. Nhiều lao động tự do, công nhân, học sinh, sinh viên thuê trọ bị thiệt hại nặng nhưng chưa đăng ký cư trú, nên không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. UBND tỉnh sau đó phải đồng ý hỗ trợ cả người sống trong nhà trọ, nhà thuê chưa đăng ký tạm trú, giao công an cấp xã giám sát.

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, việc nâng các tiêu chí hỗ trợ thành nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý bền vững, áp dụng lâu dài. Chính sách sẽ không chỉ giải quyết cho từng đợt thiên tai đơn lẻ.