Thời sự

Cảnh báo 2 đợt sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển Quảng Trị đến Cà Mau

Phan Hậu
Phan Hậu
29/12/2025 07:27 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về 2 đợt sóng lớn trên nhiều vùng biển trong những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nguy cơ cao gây ra sạt lở bờ biển từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo thời tiết xấu, gió mạnh sóng lớn trên nhiều vùng biển. 

Dự báo vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) hôm nay tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Cảnh báo 2 đợt sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển Quảng Trị đến Cà Mau- Ảnh 1.

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển, nguy cơ cao sạt lở từ Quảng Trị đến Cà Mau

ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 30.12, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 29 - 30.12, vùng biển khu vực nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có sóng cao  2 - 3 m. Khu vực Gia Lai - Khánh Hòa, bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) sóng cao 2 - 4 m. Khu vực Lâm Đồng - Cà Mau, nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) sóng cao 3 - 5 m.

Trong khoảng ngày 31.12.2025 đến 6.1.2026, khu vực vịnh Bắc bộ, Cà Mau - An Giang sóng cao 2 - 3 m. Khu vực nam Quảng Trị - Khánh Hòa, bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển Lâm Đồng - Cà Mau, nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) sóng cao 4 - 6 m.

Sóng lớn có thể đánh chìm tàu cá, tàu vận tải cỡ nhỏ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, riêng trong giai đoạn từ ngày 29 - 30.12 và từ ngày 3 - 6.1.2026, hầu khắp các vùng biển xuất hiện sóng lớn có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có nguy cơ cao sạt lở bờ biển do sóng lớn gây ra.

Nguyên nhân trực tiếp và quan trọng nhất gây gió mạnh sóng lớn ở các vùng biển nói trên là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc tràn sâu xuống phía nam, tạo ra sự chênh lệch áp suất lớn. Dự báo với cường độ gió mạnh cấp 6 - 7, năng lượng gió truyền xuống mặt nước liên tục, tạo ra những cột sóng cao từ 3 - 5 m.

Đây là cấp độ nguy hiểm cho tất cả các tàu cá, tàu vận tải cỡ nhỏ. Khi sóng biển ở cấp độ này đủ sức đánh chìm hoặc gây hư hại nghiêm trọng cho phương tiện nếu không có phương án trú tránh kịp thời.

