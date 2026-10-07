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    Cảnh báo 4 bệnh về mắt gây mất thị lực ở người cao tuổi
    VideoSức khỏe

    Cảnh báo 4 bệnh về mắt gây mất thị lực ở người cao tuổi

    Trang Châu - Bùi Oanh

    Theo chuyên trang sức khỏe Independent, mất thị lực là một trong những nỗi sợ lớn nhất của người cao tuổi, ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và khả năng tự chăm sóc bản thân. Bốn bệnh lý về mắt sau đây là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa tại Canada, nhưng phần lớn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm.

    Câu chuyện của hai bệnh nhân cao tuổi được bác sĩ nhãn khoa Langis Michaud (Đại học Montreal, Canada) chia sẻ trên tờ Independent là một lời cảnh tỉnh. Người đàn ông tên Henri, từng làm nghề lái xe tải, mắc tiểu đường nhiều năm. Khi bắt đầu thấy đốm đen và đường nét méo mó trong tầm nhìn, ông chủ quan không đi khám. Kết quả, ông mất thị lực hoàn toàn và giờ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác trong sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, người bạn đời của ông bị đục thủy tinh thể nhưng cứ trì hoãn mổ vì sợ không ai chăm sóc chồng, dù bản thân cũng lo lắng nguy cơ thoái hóa điểm vàng do di truyền từ cha mẹ.

    Cảnh báo 4 bệnh về mắt gây mù lòa ở người cao tuổi - Ảnh 1.

    Cảnh báo 4 bệnh về mắt gây mù lòa ở người cao tuổi

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